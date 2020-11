Medestanders Bolsonaro krijgen tik bij gemeenteraadsverkiezingen

Zowel in Sao Paulo als in Rio de Janeiro, de twee grootste steden van Brazilië, hebben de gemeenteraadsverkiezingen van afgelopen zondag nog geen burgemeester opgeleverd, want geen van de kandidaat-burgemeesters haalde meer dan 50 pct van de stemmen. In beide grootsteden komt er een tweede ronde.

In Rio de Janeiro ligt de voor corruptie aangeklaagde rechtse oud-burgemeester Eduardo Paes ver voor op huidig burgemeester Marcello Crivella, een bondgenoot van de rechtspopulistische president Jair Bolsonaro. In Sao Paulo eindigde Bolsonaro’s kandidaat, Celso Russomano, pas op de vierde plaats.

‘Dit was een slechte stembusgang voor de president: zijn kandidaten verliezen in de belangrijkste steden’, aldus Mauricio Santoro, politicoloog aan de Universiteit van Rio de Janeiro. ‘Dit is een goede graadmeter voor de politie temperatuur in het land, en toont dat de president niet langer de kingmaker is die hij twee jaar geleden was - toen slaagde hij erin onbekenden verkozen te krijgen.’

Eduardo Paes in Rio haalde 37 procent. De oud-burgemeester wordt beschuldigd van onregelmatigheden bij de bouw van sportinfrastructuur voor de Olympische Spelen van 2016, maar dat lijkt kiezers niet af te schrikken. Crivella, een voormalige priester van de Pinksterkerk, was goed voor slechts 22 procent.

In Sao Paulo zal er in de tweede ronde zelfs geen Bolsonaro-vertrouweling op de kiesbrief staan: daar zal het gaan tussen de centristische zittend burgemeester Bruno Covas en, ietwat verrassend, Guilherme Boulos van de Socialistische Partij.

Ook de meeste andere kandidaten in grote steden die door president Bolsonaro gesteund werden, haalden het niet tot in de tweede ronde.

Bij de verkiezingen van zondag werd gestemd over zo goed als alle 5.500 Braziliaanse burgemeesters. Ruim 148 miljoen Brazilianen konden hun stem uitbrengen.