Britse pers legt zich neer bij Belgisch meesterschap: ‘Down and out’

Geen sensationele koppen of diepe teleurstelling bij de Britse pers na de nederlaag zondagavond in Leuven tegen de Rode Duivels. De Britten legden zich neer bij de nederlaag tegen het nummer één van de wereld, accepteerden de uitschakeling voor het eindtoernooi van de Nations League en zagen in Jack Grealish een groot lichtpunt.

Berusting en zelfs een beetje trots na de nederlaag in België: de anders snoeiharde tabloids hadden geen nood aan schreeuwende titels, alsof de nederlaag in Leuven ingecalculeerd was. Het belangrijkst sportevenement van het weekend was voor de Britten dan ook de zevende wereldtitel Formule 1 voor Lewis Hamilton.

De machetes bleven op zak na het optreden in Leuven, er hoefden geen koppen te rollen. The Daily Star houdt het op ‘In a pickle’ - in een lastig parket. De sportpagina’s van The Daily Mirror maken met ‘Hells Bels’ - Helse Belgen - een verwijzing naar AC/DC’s monsterhit. The Sun concludeert eenvoudigweg dat de Britten ‘KO’ zijn in de Nations League, en wijdt er op de voorpagina zelfs geen aandacht aan.

De Three Lions kregen enkele excuses aangereikt zoals de onterechte vrije trap waaruit Mertens scoorde en het uitvallen van Chillwell en Henderson vroeg in de wedstrijd. Bovendien werd vastgesteld dat het Engels elftal na de pauze het balbezit claimde en dat het met de 25-jarige Jack Grealish zowaar de beste speler op het veld had staan. Het debuut van de offensieve middenvelder in een wedstrijd met inzet kreeg een hoge quotering mee. Daily Mirror noemt zijn prestatie zelfs ‘heroïsch’.

Maar de eindconclusie is over dezelfde: het is ‘down and out’ voor de Engelsen voor het verdere verloop van de Nations League, al leek niemand daar een drama van te willen maken. Beelden van een knielende Harry Kane - jammer dat hij voor zijn 50ste interland uitgerekend op de Belgen moest botsen - en een grabbelende Jordan Pickford illustreerden de Engelse onmacht.

Efficiënte Belgen

Ook elders in het buitenland werd gewezen op het opportunisme van de Duivels. ‘Efficiënte Belgen jubelen’ aldus het Duitse voetbalmagazine Kicker. Dat blad had vastgesteld dat aan het einde van de wedstrijd bijna alle statistieken in Engels voordeel waren, behalve het aantal gemaakte doelpunten. ‘België verslaat Engeland en behoudt de koppositie’ blijft de Nederlandse Telegraaf louter bij de feiten.

Niemand in de wereld die nog opkijkt van een ‘zakelijke’ zege van de Duivels tegen Engeland, toch het nummer vier van het WK in Rusland.