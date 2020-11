Peruaanse parlement wil mensenrechtenactivist niet als president

Het Peruaanse parlement heeft een voorstel om mensenrechtenactivist Rocío Silva aan te stellen als president afgewezen. Peru moet in minder dan een week tijd op zoek naar een derde president.

Mensenrechtenactiviste Rocío Silva mag van het Peruaanse parlement geen nieuwe regering vormen. De politica, die bij de linkse partij Frente Amplio hoort, had de steun van minstens 60 van de 119 parlementsleden nodig maar werd met 52-42 afgewezen. 25 parlementsleden onthielden zich van de stemming. Partijvoorzitters zullen nu samenzitten om een nieuw voorstel naar voren te schuiven.

Voormalig parlementsvoorzitter Manuel Merino nam eerder deze week het presidentschap over na de verrassende afzetting van president Martin Vizcarra. Zondag, amper zes dagen later, gaf hij zijn ontslag in na de grootste demonstraties in Peru in twintig jaar.

‘Op dit moment, wanneer het land door een van zijn grootste politieke crises gaat, wil ik dat het hele land weet dat ik mijn onherroepelijk ontslag voorleg’, verklaarde hij.

Corruptie

Vizcarra, die erg geliefd is bij de Peruanen, werd vorige week afgezet door het parlement wegens vermeende corruptie. Hij is dat altijd blijven ontkennen. Om een machtsvacuüm te voorkomen, werd parlementsvoorzitter Merino aangesteld als interim-president. Die politicus werd er echter eerder al van beschuldigd Vizcarra met behulp van het leger te hebben willen afzetten.

Na Merino’s aanstelling volgden grote protesten waarbij ook minstens twee doden vielen. De interim-president kon niet anders dan aftreden.

Vizcarra liet al aan lokale media weten dat hij blij is met Merino’s ontslag. Hij wil ook dat onderzocht wordt of zijn afzetting wel legaal is gebeurd.