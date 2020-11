‘Beste ouders, vertrouw ons. Het is hier veilig’

De langere herfstvakantie heeft de besmettingen doen dalen, de regels binnen de poort zijn verstrengd, de toetsen en examens worden straks gespreid. ‘We zijn er klaar voor’, zeggen de schooldirecteurs aan het begin van de eerste échte test na de lockdown. ‘We zijn ervan overtuigd dat we veilig en wel tot aan de kerstvakantie geraken.’

De pauzeknop was welgekomen: twee weken geleden stegen de besmettingen nog angstwekkend snel en vielen steeds meer leerkrachten uit. Nu de verlengde herfstvakantie voorbij is, is de coronatrend lichtjes ...