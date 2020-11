Jogger steekt hondje neer in Waasmunster

In Waasmunster heeft een jogger zaterdagavond het hondje van een wandelaar neergestoken. Dat bevestigt het parket van Oost-Vlaanderen.

Zaterdagavond waren twee wandelaars op pad met hun hondje in de Donkerputstraat in Waasmunster. Toen ze een jogger kruisten, liep Dribbel op de man af, maar die haalde een mes boven en stak het hondje tot tweemaal toe in het hart. De jogger kon ontkomen.

De baasjes zijn aangeslagen. ‘Dribbel zou nog geen konijn kwaad doen. Hij wou alleen maar spelen’, zegt Kristoff Van Havere. ‘Dribbel maakte deel uit van ons gezin. Hij sliep soms zelfs ’s nachts bij ons op de kamer. Het is als een kind dat van ons wordt afgepakt.’