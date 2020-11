Obama past voor plaats in regering Biden: ‘Michelle zou me verlaten’

Voormalig Amerikaans president Barack Obama heeft geen interesse om deel uit te maken van de ploeg die Joe Biden moet omringen als toekomstig president. ‘Dat zou ik niet doen’, zegt Obama in een gesprek met de Amerikaanse zender CBS.

Biden was tijdens de ambtstermijn van Obama acht jaar lang vice-president. ‘Hij heeft mijn advies niet nodig’, aldus de eerste zwarte president van de VS over zijn voormalige rechterhand. ‘Ik zal hem helpen zo goed ik kan. Maar het is niet dat ik opeens deel zou willen uitmaken van de staf van het Witte Huis of zo’.



Als reden daarvoor verwees hij expliciet naar zijn echtgenote Michelle. ‘Sommige dingen zou ik niet doen, omdat Michelle me zou verlaten’, lacht hij. ‘Ze zou zeggen: “Wat doe je nu?”’.

Obama publiceert deze week zijn memoires. Volgens The Guardian geeft hij daarin toe dat zijn eigen carrière de ambities van zijn echtgenote als advocate herhaaldelijk hebben doorkruist. ‘Meer dan eens heeft Michelle een kans laten liggen. (...) Na mijn verkiezing heeft ze haar eigen baan moeten opgeven, voor de rol als first lady, die oorspronkelijk te klein was voor iemand met haar talenten.’



Michelle Obama publiceerde haar memoires al in 2018. Daarvan werden toen meer dan 10 miljoen exemplaren verkocht.

In het gesprek met CBS zegt Obama het ‘ontgoochelend’ te vinden dat de Republikeinen Donald Trump steunen in zijn aanval op de verkiezingsuitslag. ‘Maar dat is wat de partij de voorbije vier jaar heeft gedaan. Ze denken duidelijk niet dat er gefraudeerd is, want daar repten ze de eerste dagen niet over. Maar het is wel schadelijk.’