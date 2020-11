LEZERS INSPIREREN LEZERS

Welk recept vrolijkt uw coronadagen op?

Er zijn drie recepten die ik waarschijnlijk altijd met dit vreemde jaar zal associëren, omdat ze zo’n hart onder de riem waren: de granola die ik meenam op fietstochten in de coronazomer, de extra kruidige soep voor sololunches, de gemberwafels die ik bakte bij mijn ouders op het terras – op veilige afstand, maar toch vrolijk. Ik deel ze hieronder, en ben benieuwd of u ook zo uw coronarecepten hebt. Welk gerecht heeft u dit jaar opgemonterd en voldoening gebracht, en deelt u graag met andere lezers?



(In De Standaard Magazine van 5 december publiceren we een selectie uit de inzendingen.)