Roemeense heldendokter in België voor behandeling brandwonden

De Roemeense dokter Catalin Denciu liep zware brandwonden op toen hij coronapatiënten in veiligheid probeerde brengen nadat er een brand was uitgebroken in het ziekenhuis waar hij werkt. Zijn brandwonden worden nu behandeld in het Militair Hospitaal Koningin Astrid in Brussel.

De tien slachtoffers lagen allemaal op de afdeling intensieve zorg van het ziekenhuis in de noordoostelijke stad Piatra Neamt. Het is in die afdeling dat de brand ontstond. De slachtoffers waren tussen de 67 en 86, aldus het ziekenhuis. Zes andere mensen raakten ernstig gewond.

'Ik betuig mijn respect voor de heldhaftige arts die bijzondere moed en opofferingsgezindheid toonde in zijn pogingen om de patiënten te redden', zei de Roemeense premier Ludovic Orban tegen de lokale media.

Er is een onderzoek gestart naar de brand, maar het ministerie van Volksgezondheid heeft al gesuggereerd dat de brand werd veroorzaakt door een kortsluiting.

Gezondheidszorg onder druk

Er lagen zondag bijna 13.000 coronapatiënten in de Roemeense ziekenhuizen. Daarvan liggen er 1169 op intensieve zorg. Het land heeft sinds februari 360.281 gevallen van coronavirus gemeld en 8.926 doden. De Roemeense gezondheidszorg stond al vóór de pandemie onder druk door onder meer corruptie en inefficiëntie.

Roemenië kent een van de minst ontwikkelde gezondheidsinfrastructuren binnen de Europese Unie. Een op vier Roemenen heeft onvoldoende toegang tot essentiële gezondheidszorg, onder meer omdat tienduizenden artsen, verpleegsters en apothekers het land hebben verlaten sinds Roemenië in 2007 toetrad tot de EU.

De brand van zaterdag was de dodelijkste in Roemenië sinds 2015 toen 65 mensen omkwamen bij een brand in een nachtclub in hoofdstad Boekarest.