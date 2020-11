Aantal besmettingen en ziekenhuisopnames blijven afnemen

Het aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus en het aantal ziekenhuisopnames blijven afnemen. Het aantal overlijdens blijft wel stijgen. Dat blijkt uit de voorlopige gegevens van gezondheidsinstituut Sciensano.

Tussen 6 en 12 november kwamen er elke dag gemiddeld 5.057 coronabesmettingen bij (- 47 procent). In totaal werden nu al 535.939 besmettingen geregistreerd.

In de periode van 9 tot 15 november werden gemiddeld 463 mensen opgenomen in het ziekenhuis (- 22 procent). Zondag waren er volgens de voorlopige cijfers van Sciensano 294 opnames. Het is geleden van 19 oktober dat er nog minder dan 300 opnames waren. In totaal liggen er nu 6.518 patiënten in het ziekenhuis, van wie 1.439 in de intensieve zorgen.

Het aantal overlijdens per dag blijft wel nog stijgen, maar minder sterk. Tussen 6 en 12 november stierven er elke dag gemiddeld 197 mensen aan covid-19 (+ 6,7 procent). Dat brengt het gemiddelde aantal doden opnieuw onder de 200. Het dodental in ons land stijgt tot 14.421.

Er worden dagelijks zo’n 29.300 mensen getest. De positiviteitsratio, het aantal mensen dat positief test in verhouding tot het totale aantal tests, bedraagt nu 20,2 procent. De laatstbekende r-waarde dateert van 14 november en lag toen op 0,86. Het cijfer ligt sinds kort opnieuw onder 1 wat betekent dat de pandemie in ons land krimpt.