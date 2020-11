Radiopresentatrice Lutgart Simoens overleden

Radiopresentatrice Lutgart Simoens is overleden. Dat meldt de VRT. Simoens, werd 92.

Lutgart Simoens was een van de bekendste radiostemmen van Vlaanderen en raakte vooral bekend met het radioprogramma Vragen staat vrij op zondagavond op Radio 2. Ze startte dat verzoekplatenprogramma in 1969 mee op en bleef het presenteren tot aan haar pensioen in 1993. Ze hield er de bijnaam ‘de engel van Vlaanderen’ aan over.

In 2014 peilde de studiedienst van de VRT, ter gelegenheid, van 100 jaar radio, naar de populairste radioprogramma’s. Simoens kwam daarbij uit de bus als populairste radiostem. Haar programma Vragen staat vrij bleek het derde meest populaire programma, na De pré historie en Te bed of niet te bed.

Simoens presenteerde, samen met Etienne Smet, ook Platenpoets. Voor dat programma mocht ze in 1984 koningin Fabiola interviewen.

‘Rouw in radioland’

Het overlijden Lutgart Simoens maakte onmiddellijk heel wat reacties los.

‘Afscheid van een grande dame van de Vlaamse radio. Vaarwel Lutgart Simoens. Veel sterkte aan familie en vrienden’, zegt Vlaams minister van Media Benjamin Dalle op Twitter.

‘Warme stem. Warme dame. Vrije vrouw. RIP’, stelt voormalig Vlaams mediaminister en huidig Brussels minister Sven Gatz.

‘Rust zacht Lutgart’, was de reactie van Koen Metsu, burgemeester van Edegem, waar Simoens woonde. ‘De stem van Vlaanderen. Allereerste ereburger van Edegem. Ik zal onze koffietjes en ongelooflijke gesprekken nooit vergeten. Bedankt voor je warmte. We gaan je missen.’

‘RIP Lutgart Simoens, met Vragen staat vrij maakte ze elke week vele tienduizenden mensen blij. Dank voor de warme radio. Mijn medeleven aan de nabestaanden’, stelt Europarlementslid Geert Bourgeois.

‘Twee jaar geleden ontving Lutgart Simoens nog het Vlaams Ereteken. We zullen haar mooie, warme stem missen. Mijn oprechte deelneming aan haar familie en vrienden’, zegt Vlaams minister Hilde Crevits.

Ook vanuit de media stromen de reacties binnen. ‘Onze gedachten gaan uit naar familie, vrienden, collega’s en de talrijke fans van Lutgart Simoens’, reageert de VRT.

VRT-radiopresentator Xavier Taveirne zegt: ‘Zondagavond. Als het geluid van mensen in het restaurant was gedoofd en het personeel naar huis was, maakte mijn moeder nog iets voor zichzelf klaar. Ik ging er vaak in stilte bij zitten. We luisterden naar Vragen staat vrij. Het is zondag nu. En stil. Rust zacht Lutgart Simoens.’

VRT-journalist Philip Heymans spreekt over ‘rouw in radioland’.