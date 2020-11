Lukaku aan aftrap wedstrijd Rode Duivels tegen Engeland

Bondscoach Roberto Martinez had zondag geen verrassingen in petto in zijn basiselftal voor het duel in Leuven tegen Engeland op de vijfde en voorlaatste speeldag van de groepsfase van de Nations League. Romelu Lukaku, die de voorbije dagen twijfelachtig was, staat gewoon aan aftrap.

Lukaku miste bij Inter twee wedstrijden door een lichte adductorenblessure, maar speelde vorige week zondag wel opnieuw een kwartiertje mee tegen Atalanta. Hij voegde zich donderdag bij de selectie van de Duivels en trainde de eerste twee dagen individueel. Zaterdagavond pikte hij bij de laatste training in Tubeke aan bij de groep.

Courtois in doel

In vergelijking met het vorige Nations League-duel, op 14 oktober in IJsland (1-2), zijn er vijf wijzigingen. Thibaut Courtois komt opnieuw in doel ten koste van Simon Mignolet. Het wordt voor Courtois zijn eerste interland in een jaar tijd. Achterin krijgt Jan Vertonghen opnieuw Toby Alderweireld en Jason Denayer naast zich. Vertonghen komt in de plaats van Dedryck Boyata, die niet fit raakte en niet tot de wedstrijdselectie behoort.

Ten opzichte van de basiself in IJsland keren verder Thorgan Hazard, Kevin De Bruyne en Dries Mertens terug in het basiselftal. Ze vervangen Yannick Carrasco, Leandro Trossard en Jeremy Doku, die ontbreken met blessures.

Op het middenveld vormen Axel Witsel en Youri Tielemans opnieuw de tandem. Thomas Meunier (rechts) en Thorgan Hazard (links) zijn de wingbacks van dienst. Kevin De Bruyne en Dries Mertens spelen in steun van diepe spits Romelu Lukaku.

Ten opzichte van het vriendschappelijk duel van woensdag tegen Zwitserland (2-1) behouden enkel Jan Vertonghen en Thorgan Hazard hun basisplaats. Eden Hazard is afwezig met een coronabesmetting. Roberto Martinez heeft nog (een sprankeltje) hoop om woensdag tegen Denemarken over zijn kapitein te kunnen beschikken bij een negatieve test.

Engeland zonder Sterling

De Engelse bondscoach Gareth Southgate kan niet rekenen op Raheem Sterling. De Manchester City-aanvaller behoorde aanvankelijk tot de selectie, maar haakte in laatste instantie af. Hij zit ook niet op de bank. Kapitein Harry Kane moet het gewicht van de aanval dragen.

In vergelijking met het laatste Nations League-duel, de 0-1 nederlaag op 14 oktober tegen Denemarken, wisselt Southgate liefst zes spelers. Verdedigers Reece James, Harry Maguire (allebei geschorst) en Conor Coady (geblesseerd) ontbreken en worden vervangen door Kieran Trippier, Eric Dier en Tyrone Mings. Op links verhuist Ainsley Maitland-Niles naar de bank ten koste van Ben Chilwell. Jordan Henderson keert op het middenveld terug in de ploeg voor Kalvin Phillips. Grealish komt in de plaats van Marcus Rashford, die geblesseerd afhaakte.

Final Four dichtbij bij winst

België leidt groep 2 van de Nations League met negen punten, twee meer dan Engeland en Denemarken. IJsland is puntenloos laatste. Volgende week woensdag volgt op de slotspeeldag nog een thuismatch tegen Denemarken. De Denen ontvangen zondag nog IJsland, dat woensdag naar Engeland trekt.

Bij winst zondag komt plaatsing voor de Final Four voor de Rode Duivels heel dichtbij, verlies zou bijna zeker het einde van de kwalificatiekansen betekenen. De Duivels kunnen zich mogelijk zondag al verzekeren van groepswinst, maar dan moeten ze zelf winnen van Engeland en hopen dat Denemarken niet de volle buit pakt tegen IJsland. Vooral dat laatste lijkt moeilijk te gaan worden. Bij een gelijkspel tegen de Engelsen moet er tot de laatste speeldag en het duel tegen Denemarken gewacht worden vooraleer in de groep de beslissing valt. Bij een thuisnederlaag tegen Engeland is het meer dan waarschijnlijk over en uit, want op de slotspeeldag moet er niet gerekend worden op puntenverlies van de Three Lions tegen IJsland.