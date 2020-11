Hoofd van god Hermes gevonden in Athene

In het centrum van de Griekse hoofdstad Athene is een marmeren hoofd van de god Hermes opgegraven. Bij werkzaamheden aan de riolering bleek het hoofd nog geen anderhalve meter onder het trottoir van een drukke straat te liggen, meldde het Griekse ministerie van Cultuur zondag.

De vondst dateert uit het einde van de vierde of het begin van de derde eeuw voor Christus. In die tijd stond het hoofd of de buste van de god Hermes op een kolom als grensmarkering bij een kruispunt. In de Griekse mythologie is Hermes, zoon van oppergod Zeus, de boodschapper van de goden en de beschermheer van reizigers en dieven.