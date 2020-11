Elise Mertens verliest finale WTA-tornooi Linz

Elise Mertens is er niet in geslaagd de zesde WTA-titel uit haar carrière te veroveren.

Mertsen stond in de finale van het WTA-tornooi van het Oostenrijke Linz tegenover haar Wit-Russische dubbelpartner Aryna Sabalenka, die op de nieuwe wereldranglijst in de toptien duikt. Het werd zoals in de voorgaande confrontaties tussen de twee opnieuw een felbevochten wedstrijd, maar Mertens moest uiteindelijk het onderspit delven met 5-7, 2-6.

Dit jaar won Mertens, in tegenstelling tot de voorbije jaren, geen WTA-titel maar het seizoen was lange tijd onderbroken en bovendien trad ze aan in heel wat sterkbezette tornooien. Hoe dan ook heeft ze een knap jaar achter de rug. Ze sluit het jaar af in de toptwintig van de wereld.