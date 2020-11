Ook tweede vaccin tegen covid-19 bijna klaar

Na de beloftevolle resultaten van het coronavaccin van farmabedrijven Pfizer en BioNTech, nadert ook een tweede vaccin de finish. Het gaat om het vaccin van de universiteit van Oxford en fabrikant AstraZeneca. Verschil: het kan gewoon bewaard worden in de koelkast.

Er zullen meerdere vaccins nodig zijn om de hele wereldbevolking te beschermen tegen het coronavirus, zoveel is zeker. Goed nieuws: niet alleen het vaccin van BioNTech-Pfizer is bijna af, ook een tweede langverwacht vaccin is in een vergevorderd stadium, meldt Bruno Holthof, de Belgische ceo van Oxford University Hospitals in De Zevende Dag. De universiteit van Oxford werkt samen met farmagigant AstraZeneca aan een vaccin, dat net als het Pfizer-vaccin het ‘stekeleiwit’ aanvalt.

‘Ons vaccin zit in fase drie, wat wil zeggen dat we dicht bij de eindmeet zitten’, zegt Holthof. ‘Natuurlijk: we hebben pas een vaccin als een regelgevende overheid een vaccin goedkeurt.’

Qua doeltreffendheid noemt hij geen percentages, maar omdat het Oxford-vaccin aansluit bij het Pfizer-vaccin is er goeie hoop: het Pfizer-vaccin blijkt immers bij negen op de tien proefpersonen te werken - zo maakte het bedrijf afgelopen maandag bekend.

‘Beide vaccins viseren het stekeleiwit’, zegt Holthof, ‘dat het virus gebruikt om de cellen binnen te dringen. De hoge beschermingsgraad van Pfizer is dus ook voor de andere vaccins goed nieuws, die gaan allemaal een immuunrespons opwekken tegen dat stekeleiwit, wat betekent dat het de juiste keuze was om dat voorop te stellen.’

Gewone koelkast.

In tegenstelling tot de concurrent van Pfizer en BioNTech, moet het vaccin van Oxford en AstraZeneca niet op -80 graden Celsius vervoerd en bewaard worden. Er zijn dus geen tonnen droogijs nodig. Een gewone koelkast volstaat, de logistieke verdeling zal dus een pak gemakkelijker zijn. ‘Hoewel zo’n ultrakoude keten wel haalbaar is, hoor, zeker in landen als België en Groot-Brittannië. Voor Afrika, Zuid-Amerika of sommige landen in Azië is dat natuurlijk mogelijk een onmogelijke opdracht.’

In Engeland, waar Holthof werkt, is men al sinds de zomer bezig met de logistieke planning om alle mensen te kunnen vaccineren. ‘Al sinds januari hebben wij dat voor ogen gehad, alle ziekenhuizen, huisartsen enzovoort zijn al gevraagd om zich klaar te houden. Het is belangrijk dat álle landen gaan nadenken over hoe ze hun vaccinatiecampagne gaan aanpakken en uitrollen.’

Nummer drie

Voor het vieren van Kerstmis zoals we gewoon zijn komen de vaccins hoe dan ook te laat, aldus nog Bruno Holthof. Overigens is er nog een derde vaccin in een eindfase: dat van Moderna zou het ook goed doen en werkt eveneens in op het stekeleiwit.

De goede resultaten wekken over de hele wereld enthousiasme op, maar er zijn nog wel een aantal openstaande vragen. Zo is het nog niet duidelijk hoe lang het vaccin een ingeënte persoon zal beschermen, en of het in gelijke mate jongere en oudere personen beschermt. Ook dreigt wereldwijd een groot tekort aan injectiespuiten.