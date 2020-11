De Duitse overheid wil iedereen duidelijk maken dat er in elk van ons een held schuilt. En daar hoeft u in deze coronatijden niet veel voor te doen.

In twee videoboodschappen, met de hashtag #Besonderehelden, parodieert de Duitse overheid documentaires met getuigenissen van overlevers van de oorlog. In deze versies blikken een man en een vrouw, in de herfst van hun leven, terug op dat vreselijke jaar 2020.

‘Het was de winter van 2020’, legt de man uit in een van de video’s uit. ‘En iedereen keek naar ons. Ik was 22 toen de tweede golf kwam. 22? Dan wil je toch feestvieren?’ Maar de geschiedenis had iets anders voor hem in petto, gaat hij verder. ‘Een onzichtbaar gevaar bedreigde ons allemaal. Dus raapten we onze moed bij elkaar en deden wat er van ons verwacht werd. We deden het juiste. We deden … niets. Absoluut niets.’ Vervolgens krijgen we een beeld van hoe dat er dan uitziet: dagenlang op de zetel liggen, met veel tv-kijken en af en toe pizza. ‘Dat was onze lotsbestemming.’

Duitse humor om iedereen nog maar eens op het hart te drukken dat thuisblijven, zelfisolatie en het aantal contacten beperken een goede manier is om het coronavirus – ‘het onzichtbare gevaar’ – te bestrijden. Want bijzondere tijden, vragen om bijzondere helden.