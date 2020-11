Verrassende Spanjaard Joan Mir verovert eerste wereldtitel MotoGP met een Suzuki

De Spanjaard Joan Mir (Suzuki) heeft zich voor het eerst in zijn carrière tot wereldkampioen in de MotoGP gekroond. In de Grote Prijs van Valencia, die gewonnen werd door de Italiaan Franco Morbidelli (Yamaha), finishte Mir zondag als zevende.

De 23-jarige Mir, in 2017 de beste in de Moto3-klasse, sprokkelde op het circuit Ricardo Tormo voldoende punten om zijn eindzege veilig te stellen in de voorlaatste race van het seizoen.

Wat een ontlading bij de nieuwe wereldkampioen Joan Mir en zijn team

Voor het eerst sinds 2000 verovert een Suzuki-rijder de wereldtitel in de MotoGP. Toen verzekerde de Amerikaan Kenny Roberts Jr zich van de eindzege. Mir is de opvolger van Marc Márquez. De zesvoudige wereldkampioen brak begin dit seizoen zijn arm en kwam nadien niet meer in actie.

Morbidelli boekte zijn derde zege van het seizoen. Hij haalde het nipt voor de Australiër Jack Miller (Ducati) en de Spanjaard Pol Espargaro (KTM).

Joan Mir is wereldkampioen in de MotoGP

Een knappe overwinning van Franco Morbidelli in Valencia, maar Mir pakt genoeg punten voor de titel!



???? #ValenciaGP LIVE

?? Eurosport 1

???? Zonder breaks https://t.co/1rKQPHQnIJ pic.twitter.com/JLCmFGDCXg — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) November 15, 2020

Volgende week zondag staat in het Portugese Portimao de laatste WK-manche van het seizoen op het programma.