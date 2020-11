Bob Van Staeyen van de Strangers overleden

Bob Van Staeyen was niet een van de originele Strangers, maar wel de herkenbaarste. Hij overleed zaterdag op 84-jarige leeftijd.

Met zijn kale hoofd en typische snor - hij werd in 1991 door de Antwerpse Snorrenclub tot ‘snor van het jaar’ verkozen - was Bob Van Staeyen altijd de meest herkenbare Stranger. Hij maakte de glorieperiode van de populaire Antwerpse groep mee, met hits als ‘Schele Vanderlinden’, ‘Oh, mijnen Blauwe Geschelpte’ en ‘Bij de rijkswacht’.

Maar Van Staeyen kwam pas in 1964 bij de groep, die toen al van het Algemeen Nederlands was overgestapt naar het Antwerps dialect. Hij verving er Gust Torfs, die wel bij de oprichting van de Strangers in 1952 betrokken was, en tot zijn dood in 1997 teksten voor de band bleef leveren.

De groep scoorde in de jaren zestig al met ‘Paljaske van ne vent’ en ‘Als ik tien miljoen had’, maar de succesformule ontwikkelden ze in de jaren zeventig, nadat ze in 1974 hun grootste hit hadden met ‘Schele Vanderlinden’, op de melodie van Dalida’s ‘Gigi L’ Amoroso’: populaire hits die iedereen kon meezingen voorzien van een, meestal grappige, tekst in het Antwerps die niet noodzakelijk over hetzelfde ging als het origineel. ‘Una paloma blanca’ van de George Baker Selection werd ‘Oh, mijnen Blauwe Geschelpte’, ‘In the navy’ van Village People werd ‘Bij de rijkswacht’.

Kritiek bleef kleven

Dat de groep in november 1992 optrad op een feest van het Vlaams Blok, leverde hen evenwel veel kritiek op. Ze brachten er het nummer ‘De zieke-kas’ uit 1973, over mensen die onterecht een uitkering trokken. De Strangers voerden aan dat ze iedereen op de korrel namen - een jaar voor ‘De zieke-kas’ hadden ze ‘De gastarbeider’ uitgebracht, over de slechte manier waarop immigranten werden behandeld - en ook hadden opgetreden voor de CVP of voor de krant De Morgen, toen die in financiële nood zat. Maar de kritiek bleef kleven.

In 2002 vierden de Strangers hun vijftigste verjaardag met een optreden in de Koningin Elisabethzaal. Dat was ook hun laatste optreden. In 2012 brachten ze wel nog een ‘Back to back’-plaat uit: greatest hits van de Strangers op één cd, die van Katastroof op de andere.

Van Staeyen overleed zaterdag. Hij was 84. Van de Strangers blijven nu nog de originele leden John de Wilde over en Alex Boeye, ‘de Stranger met de baard’ en andere gitarist van de groep; en Ernest Adriaensen, de basgitarist die in 1976 bij de band kwam.