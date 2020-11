Primeur: Trump erkent (even) overwinning Biden … maar ‘wel door fraude’

Op Twitter heeft de uittredende Amerikaanse president Donald Trump vanmorgen voor het eerst ooit de overwinning van zijn rivaal Joe Biden toegegeven. Al voegt hij eraan toe dat de Democraat de presidentsverkiezingen gewonnen heeft ‘dankzij fraude’. En even later kwam hij ook op zijn woorden terug: ‘Ik geef niets toe!’

In een post op het sociale medium Twitter heeft de Amerikaanse president Donald Trump vandaag voor het eerst sinds hij het onderspit delfde in de presidentsverkiezingen van 3 november, het woord ‘overwinning’ in de mond genomen in combinatie met zijn uitdager Joe Biden. Het was CNN die het opmerkte.

Alleen was de erkenning van de zege niet het einde van ’s mans zin. ‘Hij – lees: Biden – heeft de verkiezingen gewonnen omdat de stembusgang vervalst was’, aldus Trump in een tweet. In hoofdletters voegde hij eraan toe dat toezicht bij de verkiezingen niet was toegestaan, vervolgens somde hij in het kort een reeks complottheorieën op om zijn gelijk te bewijzen – zo noemde hij poststemmen ‘een zieke grap’.

He won because the Election was Rigged. NO VOTE WATCHERS OR OBSERVERS allowed, vote tabulated by a Radical Left privately owned company, Dominion, with a bad reputation & bum equipment that couldn’t even qualify for Texas (which I won by a lot!), the Fake & Silent Media, & more! https://t.co/Exb3C1mAPg — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 15, 2020

Zoals Twitter tegenwoordig vaker doet bij de man, voegde het medium er op eigen initiatief aan toe dat de claim van de president ‘disputed’ is.

Zo’n anderhalf uur na zijn tweet, plaatste Trump nog een bericht, waarin hij, benadrukte dat Biden alleen in de ogen van ‘fake news’ media gewonnen heeft. ‘I concede NOTHING’ verduidelijkte hij: ‘Ik geeft NIETS toe.’

He only won in the eyes of the FAKE NEWS MEDIA. I concede NOTHING! We have a long way to go. This was a RIGGED ELECTION! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 15, 2020

Er is tot op vandaag nog geen enkel bewijs van kiesfraude in de Verenigde Staten. Toch ligt de president dwars om de macht over te dragen - hij weigert zijn opvolger bijvoorbeeld informatie te verschaffen. Via verschillende juridische procedures proberen Trump en zijn advocaten de uitslag aan te vechten, maar het is niet duidelijk op basis van welke feiten ze dat doen. Bidens advocaten spreken van ‘theater’.