Hamilton wint spectaculaire GP Turkije en pakt zevende wereldtitel

Lewis Hamilton is voor de zevende keer wereldkampioen geworden. De Brit won de spektakelrijke en natte Grote Prijs van Turkije op indrukwekkende wijze en kan daardoor niet meer ingehaald worden in de stand. Sergio Pérez (Racing Point) en Sebastian Vettel (Ferrari) mochten mee het podium op.

Het zeer recent heraangelegde asfalt op het circuit van Istanbul Park was al het hele weekend hét grote gespreksonderwerp. De baan lag er al op vrijdag spekglad bij, en toen er op zaterdag ook nog regen viel werd het er alleen maar slechter op. Het zorgde voor de meest verrassende kwalificatie in zeer lange tijd: Lance Stroll verbaasde vriend en vijand door in de Racing Point zijn allereerste pole position te scoren, voor Max Verstappen (Red Bull) en zijn teamgenoot Sergio Pérez. De doorgaans zo dominante Mercedes’ van Lewis Hamilton en Valtteri Bottas vertrokken pas als zesde en negende.

Chaotische start

Ook op zondag waren de regengoden aanwezig in Istanbul. De start was op z’n zachtst gezegd chaotisch: Max Verstappen en Alex Albon kwamen allebei slecht weg, terwijl Esteban Ocon (Renault) en Valtteri Bottas in de rondte gingen in de eerste bocht en een paar bochten verderop met elkaar botsten. De beide Racing Points stoomden weg, en na een foutje van wereldkampioen Lewis Hamilton was het zowaar Sebastian Vettel die als derde doorkwam. De viervoudig wereldkampioen, die zo’n dramatisch seizoen beleeft, had vanaf de 11de plek een blitzstart gemaakt en maar liefst 8 posities gewonnen.

Iedereen was de race op de regenbanden gestart, maar het duurde niet lang voor de eerste rijders de gok namen en naar de intermediatebanden wisselden. Na de eerste reeks pitstops leidde polesitter Stroll nog steeds voor teamgenoot Pérez. Max Verstappen reed dankzij een paar snelle rondjes nu derde, met Vettel, Hamilton en Albon in zijn spoor.

Doorheen het veld waren er verschillende duels te zien, maar vooral de strijd tussen meervoudig wereldkampioenen Vettel en Hamilton werd met grote ogen gevolgd. Hamilton slaagde er echter niet in om de Duitser te passeren en ging zowaar zelf in de fout, waardoor Albon kon profiteren en hem voorbijging.

Angstaanjagend moment voor Verstappen

Helemaal voorin werd het intussen ook spannend. Stroll leidde nog steeds, maar de razendsnelle Verstappen was intussen tot vlak achter Pérez genaderd. De Nederlander probeerde het met een riskant manoeuvre in bocht 11 en dat liep faliekant af: Verstappen ging aan hoge snelheid rond, verloor een pak tijd en moest tot overmaat van ramp ook meteen nieuwe banden komen halen. De Nederlander viel zo terug naar de achtste plaats.

LAP 51/58



Both Raikkonen and Verstappen have synchronised, but separate, spins through Turn 4 🌀#TurkishGP 🇹🇷 #F1 pic.twitter.com/EGI319EZIu — Formula 1 (@F1) November 15, 2020

Na de spin van Verstappen stabiliseerde de race voorin, al werden de onderlinge gaten steeds kleiner. De focus veranderde zo naar de volgende reeks pitstops: wie zou wanneer nieuwe banden komen halen, en zouden enkele moedigen de race proberen uitrijden zonder een tweede pitstop te maken? Het antwoord op die laatste vraag was ja: Sergio Pérez en Lewis Hamilton bleven op de baan en werden zo eerste en tweede, Verstappen schoof door naar plaats drie.

Hamilton naar de leiding, Leclerc vliegt

Pérez en Hamilton wisten wat hen te doen stond: overleven op hun kapotte banden. Die van Hamilton bleken echter in veel betere staat te zijn en in de 37ste van 58 rondes nam de Brit de leiding over, waarna hij Pérez ook meteen ter plekke liet.

LAP 37/58



Hamilton passes Perez into Turn 12 to take the lead of the race#TurkishGP 🇹🇷 #F1 pic.twitter.com/2IT4DkLytW — Formula 1 (@F1) November 15, 2020

Op redelijke afstand liet ook Charles Leclerc zich opmerken: de Monegask kwam in de openingsfase bleek voor de dag vergeleken met teamgenoot Vettel, maar kwam in de tweede helft van de race helemaal tot leven. Leclerc ging meerdere concurrenten - waaronder teamgenoot Vettel, Verstappen en Stroll voorbij en schoof gestaag op naar de derde plaats. Voor Stroll ging het intussen van kwaad naar erger: de jonge Canadees viel op zijn nieuwe banden steeds verder terug. Een verrassende eerste zege zat er dus niet meer in.

In het laatste kwart van de race veranderde er weinig: iedereen deed zijn uiterste best om gewoon op de baan te blijven en geen klapband op te lopen. Dat lukte niet iedereen: onder meer Verstappen, Kimi Räikkönen en Daniel Ricciardo spinden op het gladde wegdek, maar zonder erg. Voor Valtteri Bottas werd het intussen wel héél pijnlijk: hij werd nog op een ronde gezet door teamgenoot en titelrivaal Lewis Hamilton.

Zevende wereldtitel

Hamilton kwam uiteindelijk met bijna een halve minuut voorsprong als winnaar over de streep en pakte daarmee zijn zevende wereldtitel, waarmee hij het record van Michael Schumacher evenaart. Voor de Brit was het zijn 94ste GP-zege.

Foto: AFP

Pérez rondde de race uiteindelijk knap als tweede af en pakte zijn eerste podium van het seizoen. Ook bij Ferrari was het feest: Sebastian Vettel ging in de voorlaatste bocht nog voorbij Leclerc, met een derde en vierde en zorgden ze met voorsprong voor het beste seizoensresultaat voor het historische team. Carlos Sainz Jr. pakte voor McLaren een mooie vijfde plek, de teleurstellende Red Bulls van Max Verstappen en Alex Albon werden pas zesde en zevende. Norris, Stroll en Ricciardo pakten de laatste punten mee. De onfortuinlijke Bottas werd na een dramatische race pas veertiende.

Hamilton kan in de stand niet meer bijgehaald worden dankzij zijn indrukwekkende zege: na het constructeurskampioenschap is nu ook het rijderskampioenschap beslist. Er blijven wel nog 3 races te gaan: de volgende twee races zijn op het circuit van Sakhir in Bahrein – waarvan één op een korte, bijna ovaalvormige ronde – en de slotrace is in Abu Dhabi.