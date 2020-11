Van Quickenborne wil nog strenger optreden tegen aanvallen op politie

De politiek reageert fel op het geweld tegen de Brusselse politie bij een coronacontrole in Elsene. Justitieminister Van Quickenborne (Open VLD) noemt het ‘schandalig’ en eist uitleg van het parket over de vrijlating van de daders. Antwerps burgemeester de Wever (N-VA) vreest het ergste voor de eindejaarsperiode.

Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) heeft het parket om uitleg gevraagd over de vrijlating van de aanvallers op politiemensen bij een coronacontrole in Elsene. Hij verwacht snel een antwoord, zo zei hij in De Zevende Dag (Eén). De feiten zelf omschreef hij als ‘schandalig’: “De politie doet hard zijn best om de coronamaatregelen te handhaven, ook in Brussel”, zei hij.

In de Brusselse gemeente Elsene zijn zaterdagnamiddag drie agenten van de Brusselse lokale politie gewond geraakt bij een coronacontrole. De agenten probeerden een man op te pakken voor een identiteitscontrole, maar werden aangevallen door omstaanders. Bij het incident werden uiteindelijk drie personen opgepakt. Meteen volgden er afkeurende reacties uit politieke hoek, onder meer minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) veroordeelde de aanval.

Weg met ‘opportuniteitssepot’

Het feit dat de daders intussen vrijgelaten zijn, betekent niet dat de aanvallers onschuldig zouden zijn, aldus Van Quickenborne. Als blijkt dat ze strafbare feiten gepleegd hebben, zullen ze voor de rechter verschijnen, vervolgd en gestraft worden, maakte hij zich sterk.

Van Quickenborne verwees naar het regeerakkoord waarin nultolerantie voor geweld tegen politie staat. Dat houdt in dat als er strafbare feiten gepleegd worden, de daders vervolgd, veroordeeld en bestraft worden. De justitieminister zal in een omzendbrief, die hij zo snel mogelijk wil versturen, het ‘opportuniteitssepot’ - waarbij het parket niet tot vervolging overgaat - schrappen, zodat de daders steeds vervolgd zullen worden.

‘Nu al bezig met eindejaar’

Ook Antwerps burgemeester en N-VA-voorzitter Bart De Wever maakt zich naar eigen zeggen grote zorgen over de aanvallen op de politie - die ook in zíjn stad niet uitgesloten zijn, geeft hij toe. ‘De politie moet zich voorzien op het stilleggen van lockdownfeestjes met oudjaar, of in de kerstvakantie, je kunt daar niet gewoon met twee agenten binnenkomen.’ De maand december en de jaarwisselingen kondigden zich volgens De Wever extra woelig aan en moet dus goed voorbereid worden in de schoot van het politiekorps.

‘Je ziet hoe dat crimineel gedrag, en crimineel vuurwerk komt overwaaien uit Frankrijk. Ook het belagen van de politie is niet nieuw, dat zagen we trouwens vorig jaar al. Dit jaar dreigt het nog veel erger te worden. De herfstvakantie, waarin minderjarigen werden aangetroffen met vuurwerk, is een slechte aanloop geweest. We moeten ons daar dus op voorzien.’