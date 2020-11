Belgian Cats genieten van de ontbolstering van Julie Allemand: “Na Emma Meesseman hebben we er een tweede ster bij”

De Belgian Cats plaatsen zich zaterdag als eerste land voor het EK basketbal voor vrouwenteams. Gastlanden Frankrijk en Spanje waren al zeker van hun EK-ticket. Philip Mestdagh was wat ongerust voor de EK-kwalificatiematchen tegen Portugal (49-59 zege) en Oekraïne (65-87 zege), maar de bondscoach keert toch met een goed gevoel terug uit Portugal. Met dank aan Julie Allemand.

VIDEO. Belgian Cats gaan naar EK basketbal na knappe zege tegen Oekraïne

De Cats gaan met het maximum van acht punten aan de leiding in zijn poule, voor Oekraïne (6), Finland (5) en Portugal (5). De negen groepswinnaars en de beste vijf tweedes plaatsen zich voor het EK, dat van 17 tot 27 juni 2021 in het Franse Straatsburg en het Spaanse Valencia plaatsvindt.

België zal er voor de derde keer op rij bij zijn op het EK. “Ik was er nochtans niet gerust op toen we hier aankwamen”, reageert Philip Mestdagh. “Er is de gezondheidssituatie. Verschillende meisjes hebben geen wedstrijdritme aangezien matchen in de nationale competities geannuleerd worden. Verder was de zaal niet optimaal. En twee spelers van de starting five (Emma Meesseman en Kyara Linskens, nvdr.) waren er niet bij. Uiteindelijk was ik erg tevreden over de eerste 25 minuten tegen Portugal en over de match tegen Oekraïne. We hebben de integratie van Billie Massey gezien, wat veel voldoening geeft als coach. Het EK wordt ons vijfde grote evenement in vijf jaar.”

Vreugde bij de Cats. Foto: Instagram

Druk jaar

De laatste twee speeldagen van de EK-kwalificaties worden op 4 en 6 februari afgewerkt. België geeft dan nog Finland en Portugal partij. “Oké, we zijn al geplaatst. Maar het doel is 6 op 6 te behalen zodat we in pot 1 terechtkomen bij de loting”, stelt Mestdagh. “Het doel op het EK is minstens top zes (wat een ticket oplevert voor een kwalificatietoernooi voor het WK 2022 in Australië, nvdr.). Maar vorig jaar waren we ontgoocheld over onze vijfde plaats in Servië.”

2021 wordt een erg druk jaar voor de Belgian Cats, met naast het EK ook de Olympische Spelen (24 juli tot 9 augustus). En mogelijk gaan Emma Meesseman en Julie Allemand opnieuw aan de slag in de Amerikaanse WNBA.

“De korte periode tussen het EK en de Spelen zal niet evident zijn”, stelt Mestdagh. “Je moet aan de recuperatie denken na een vormpiek op het EK. Daarna moeten we weer de intensiteit opvoeren richting Tokio. Maar ik heb vertrouwen in mijn physical coach Pierre-Yves Kaiser. Met Emma en Julie hebben we al gesproken. We zullen het er opnieuw over hebben zodra meer zaken concreet zijn. Voor de WNBA wordt gesproken over een nieuwe competitiebubbel.”

Julie Allemand speelde een voortreffelijk eerste seizoen in de WNBA. Foto: BELGA

Rijzende ster

Julie Allemand is “fier” op de Belgian Cats na de kwalificatie voor het EK. “We hebben getoond dat we een hecht team hebben”, reageert de Luikse spelmaakster. “Een gevoel van fierheid overheerst. We zijn fier dat we nu al gekwalificeerd zijn voor het EK en we zijn fier dat we ongeslagen blijven, in afwezigheid van twee speelsters uit de starting five (Emma Meesseman en Kyara Linskens, nvdr.)”.

De 24-jarige point guard nam de Cats op sleeptouw met 18 punten tegen Oekraïne. Allemand wist perfect haar momenten te kiezen, voor een driepunter of een drive en assist. Zoals ze dat oh zo goed deed twee jaar geleden op het WK waar de Cats als vierde eindigden.

Is @JulieAllemand the best European Point Guard right now ⛹️‍♀️?



📊 18 PTS | 4 AST as @TheBelgianCats 🇧🇪 improve their record to 4-0!#EuroBasketWomen@IndianaFever pic.twitter.com/Rxtk2wN9qU — #EuroBasketWomen (@EuroBasketWomen) November 14, 2020

“Ik heb haar eens meegehad op een EK voor U20”, herinnert de bondscoach zich nog. “Toen al was haar talent heel duidelijk. Maar, weet je, vooral haar carrièreplanning is uitstekend. Eerst een paar jaar Belgische top met Castors Braine, dan een paar jaar Lyon in de zware Franse competitie en dan dit jaar de WNBA. Ze zet elke keer stapjes hogerop. Ze wacht ook haar moment af, zoals door pas nu naar de VS te gaan. Die bubbel daar was misschien wel haar geluk omdat ze normaal twee speelsters voor zich had moeten dulden. Nu mocht dat ‘kleine Belgje’ ineens starten en speelde ze indrukwekkend. Het moet ook wat meezitten soms, toch?”

En die Amerikaanse periode heeft Allemand geen windeieren gelegd. “We zien dat ze nog een kaap heeft gerond”, aldus Mestdagh. “Ze verzorgt zich goed en blijft fysiek top. Maar ook als leider is ze gegroeid na haar zomer in de WNBA. Ze is helemaal niet meer de speelster die enkel voor de drive gaat, ze is veel completer geworden en heeft nu ook een goed driepuntshot. Mentaal staat ze ook veel sterker, zeker bij mindere momenten. Vroeger was ze een timide meisje, na laat ze zich vaker horen. Julie is echt opengebloeid binnen dit team. Zo’n warme omgeving, dat heeft ze ook nodig. Ze wordt enorm gewaardeerd door haar ploegmaats. We hebben naast Emma intussen een tweede ster aan de horizon bij de Belgische Cats (lacht).”

Allemand in actie voor de Indiana Fever in de WNBA. Foto: Getty Images

“Het klopt dat ik veel ervaring heb opgedaan in de WNBA. Ik wou nog beter worden om op het parket een leider te zijn. Die ervaring neem ik mee naar de nationale ploeg”, zegt Allemand, die volgend jaar een potentieel erg druk programma voor de boeg heeft met het EK (17-27 juni), de Olympische Spelen (23 juli-8 augustus) en de WNBA, waar ze afgelopen zomer indruk maakte bij Indiana Fever.

“Ik wil nog niet vooruitkijken, want we weten nog niet wat ons te wachten staat. Misschien gaan niet alle evenementen door. Wat ik wel kan zeggen, is dat de nationale ploeg voor mij de prioriteit is met vooral dan de Olympische Spelen. We zullen wel zien wat combineerbaar is”, besluit Allemand.