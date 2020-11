‘50 à 100 lokale geloofsgemeenschappen wachten op erkenning’

Het erkennen van moskeeën helpt in de strijd tegen extremisme, meent Vlaams minister van Samenleven Bart Somers (Open VLD). ‘Op dit moment zijn er 50 à 100 aanvragen ingediend’, aldus de minister in De Zevende Dag. ‘Niet alleen van moskeeën trouwens.’

‘Of we dat nu graag horen of niet, de islam is een realiteit in Vlaanderen. We moeten daarmee samenleven. Hoe meer we dat doen, hoe minder kans we geven aan extremisme.’ In de Zevende Dag duidde Vlaams minister van Samenleven Bart Somers (Open VLD) vanmorgen het nieuwe ontwerp van decreet waarover de Vlaamse regering het vrijdag eens geraakte, en dat nieuwe voorwaarden bepaalt voor erkende lokale geloofsgemeenschappen.

Het decreet treedt in werking vanaf september 2021, vanaf dan krijgen alle erkende erediensten een jaar de tijd om zich te conformeren naar de nieuwe regels. Eén van de voorwaarden om erkend te worden is het verbod op buitenlandse financiering of staatsinmenging.

Einde aan tijdperk

Toekomstige erkenningsaanvragen moeten een traject van vier jaar doorlopen waarin ze grondig gescreend worden. Somers maakt daarmee een einde aan het feitelijk ‘moratorium’ van zijn voorgangster Liesbeth Homans (N-VA), die geen enkele bijkomende erkenning afleverde omdat ze naar eigen zeggen dikwijls onvoldoende informatie kreeg.

De huidige liberale minister wil ‘verbinden’, naar Mechels model, en zet dus de deur naar erkenning weer open. Op dit moment zijn ‘enkele tientallen’ aanvragen ingediend, aldus Somers. ‘50 à 100’, preciseert hij. Het niet alleen om moskeeën, maar ook om gebedsplaatsen van andere religies, zoals orthodoxe christenen.