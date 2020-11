New Kim uit Berlaar is ‘duurste duif ooit in Europa’ na veiling voor 1,6 miljoen euro

De steenrijke Chinees die eerder al recordduif ‘Armando’ kocht, koopt nu ook New Kim voor nieuw Europees recordbedrag. Bedoeling is beide prijsduiven te laten paren.

1,6 miljoen euro. Dat is het gigantische bedrag waarvoor de Vlaams recordduif New Kim uit Berlaar uiteindelijk naar China verhuist. De nieuwe eigenaar is de steenrijke Chinees ‘Kaier’, die eigenlijk Xing Wei heet en de eigenaar is van Kaier Industrial Group. Hij was het die vorig jaar ook al ruim 1,25 miljoen euro betaalde voor de vorige Vlaamse recordduif Armando. Omdat ‘New Kim’ een duivinnetje is, kan ‘Kaier’ haar nu met Armando laten paren om nieuwe Vlaamse topduiven te kweken.

Totale teller op 4,18 miljoen

Net als vorig jaar bood het kruim van de duivenwereld – van China over het Midden-Oosten tot de VS – gedurende twee weken op een aantal topduiven uit Vlaanderen. Dit keer waren het vogels uit de til van Gaston Van de Wouwer uit Berlaar. Op zijn 76ste houdt hij er vanwege gezondheidsproblemen mee op, terwijl zoon Kurt de voorbije jaren heeft vastgesteld dat de duivensport – zonder de hulp van zijn vader – niet te combineren is met zijn gezin en zijn drukke job. Vader en zoon hadden daarom al hun duiven - liefst 444 in totaal - te koop gezet op de online veilingsite Pipa (Pigeon Paradise).

De meeste aandacht ging naar de twee prijsduiven uit de voor kenners overbekende ‘Kaasboer’-dynastie: New Kim en Maria, waarvoor het hoogste bod voorlopig op 202.000 euro bedraagt. Maar ook voor de andere duiven van Gaston en Kurt Van de Wouwer, die zelf bewust alle media-aandacht schuwen, is er veel belangstelling. De moeder van New Kim bijvoorbeeld, bracht 315.000 euro op, evenveel als het aankoopbedrag van een gemiddeld huis. Voor alle geveilde duiven samen stond de teller zondagmiddag op 4,18 miljoen euro. En dat totaalbedrag kan nog verder oplopen. Op tal van duiven kan namelijk ook maandag nog geboden worden.

Gokindustrie

De belangrijkste verklaring voor de wereldwijde interesse in Vlaamse topduiven is dat ‘pigeon racing’ in steeds meer landen big business is geworden. Op veel plaatsen worden dezer dagen zogeheten ‘one loft races’ georganiseerd, die op het lijf geschreven zijn van de gokindustrie. Daarbij brengen honderden eigenaars hun duiven voor een paar maanden naar een immens centraal gelegen hok, waar de vogels op geregelde basis trainen voor één superwedstrijd, waarbij ze allemaal naar hetzelfde hok moeten terugkeren.

De finalevlucht van zo’n wedstrijd is vooral in Azië vaak een groot evenement met miljoenen euro’s aan prijzengeld. Een evenement dat via livestream op de voet kan worden gevolgd en waarop in China vaak honderdduizenden mensen een gokje wagen. Als je daar als deelnemer/kweker met een topduif de hoofdvogel kan afschieten, kan je bovendien miljoenen euro’s aan prijzengeld verdienen.

Champions League

Omdat ons land op het vlak van duivenmelken een diepgewortelde kennis en traditie heeft, zijn buitenlandse duivenkwekers bereid dan ook bereid om voor Belgische duiven grof geld te betalen. Niet het minst omdat de vele klassiekers in Europa – met voorop de lange Barcelona-vlucht – sportief nog altijd de ‘Champions League’ zijn van de internationale duivensport. Duiven die daarin goed presteren – zoals New Kim – zijn ideaal om nieuwe racekampioenen mee te kweken. Het zal u dan ook niet verwonderen dat New Kim in afwachting van haar verre reis naar China op een geheime plaats wordt verzorgd.