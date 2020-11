Ben Weyts schaaft aan aparte teststrategie voor onderwijs

Het onderwijs moet prioritair zijn bij de verdeling van de sneltesten. Minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) werkt daarom aan een aparte teststrategie voor de scholen. Dat zei hij zondag in De Zevende Dag. De tests zouden afgenomen worden door vrijwilligers van het Rod Kruis.

In oktober kondigde de Vlaamse regering al aan dat het 4 miljoen sneltesten heeft aangekondigd. Minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) ijvert ervoor om 1 miljoen sneltesten voor te behouden aan het onderwijs. Hij werkt aan een aparte teststrategie voor het onderwijs om die in te zetten.

Daarvoor ziet Weyts een speciale rol voor de CLB’s weggelegd. Die organiseren nu al het contactonderzoek in de scholen en hebben dus zicht op mogelijke hoogrisicocontacten. Concreet zou een dag na een hoogrisicocontact een sneltest moeten worden afgenomen, die vijf dagen later opgevolgd wordt met een officiële pcr-test. Als die twee keer negatief blijkt, kan de leerling uit quarantaine.

Al moet er nog een angel uit het plan: enkel medisch personeel mag op dit moment tests afnemen. Om de druk op de zorg te omzeilen, hoopt Ben Weyts dit over te laten aan vrijwilligers van het Rode Kruis. In De Zevende Dag zei hij dat hij hier nog gesprekken over voert met minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (SP.A).

Liever geen mondmaskerplicht onder twaalf

De onderwijsminister gaf ook aan dat hij geen voorstander is van een mondmaskerplicht op school voor kinderen onder de twaalf jaar. Hij had met name vragen bij de handhaving van de verplichting. De socialistische vakbond had daar zaterdag om gevraagd.

Wat de hogescholen en universiteiten betreft, hoopt Weyts dat na de kerstvakantie minstens voor de eerstejaarsstudenten en bij de practica contactonderwijs mogelijk zal zijn. Hij wees erop dat die eerstejaarsstudenten ook al hun laatste jaar middelbaar onderwijs niet op de normale manier hebben kunnen afronden door de eerste coronagolf.