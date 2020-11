In de Brusselse gemeente Elsene zijn zaterdag rond 17 uur drie agenten van de Brusselse lokale politie gewond geraakt bij een coronacontrole. Dat meldt de Brusselse politie. De agenten probeerden een man op te pakken voor een identiteitscontrole, maar werden aangevallen door omstaanders. Bij het incident werden uiteindelijk drie personen opgepakt. Tot groot ongenoegen van de politievakbond werden ze even later weer vrijgelaten.

‘Onze agenten wilden de identiteit van een man controleren’, vertelt politiewoordvoerder Olivier Slosse over het incident. ‘De man verzette zich daartegen, waarop onze agenten hem probeerden op te pakken. Een aantal omstaanders heeft dat proberen te verhinderen. Daarbij werden er trappen en slagen uitgedeeld aan onze agenten. Uiteindelijk raakten drie van hen gewond. Ze konden op eigen kracht naar het ziekenhuis gaan voor verzorging.’

De politie kon uiteindelijk drie personen oppakken, die werden verhoord en nadien ter beschikking van het parket werden gesteld. Na contactname met het parket werden ze echter weer vrijgelaten. Tot groot ongenoegen van de politievakbond.

‘Schandalig signaal’

Carlo Médo, nationaal voorzitter van het Nationaal Syndicaat van het Politie- en Veiligheidspersoneel (NSPV) spreekt va een schandalig signaal ‘naar de politiemensen maar ook naar de bevolking’.

‘De politie moet zorgen dat de coronaregels nageleefd worden. De pandemie moet ingedijkt worden. Maar diezelfde politiemensen worden in de steek gelaten als ze moeten tussenkomen. Onze mensen worden niet erkend in de uitoefening van hun moeilijk beroep. En ze zijn het grondig beu. Het is dweilen met de kraan open. Agenten zijn geen kanonnenvlees, ze dienen niet om de aandacht af te wenden van andere sociale problemen.’

‘Bendes die denken de macht over te nemen’

Ook Vincent Houssin, ondervoorzitter van politievakbond VSOA, riep zaterdag meteen na het incident al de politiek op tot actie. ‘Dit kan zo niet verder’, zegt hij. ‘Het loopt de spuigaten uit. Het gaat om enkele bendes die denken de macht te kunnen over te nemen in bepaalde wijken. De overheid moet nu ingrijpen.’

De vakbond lanceerde onlangs nog een campagne om geweld tegen agenten onder de aandacht te brengen. ‘Elk jaar zijn er zo’n 8.500 incidenten, een onderschatting, want sommige agenten doen zelfs geen aangifte. 8.500 per jaar, dat zijn er bijna 25 per dag. Het is hoog tijd dat de politiek hier iets aan doet: dit kost de maatschappij heel veel geld en onze agenten raken er gedemotiveerd door. Sommigen kunnen niet meer normaal functioneren: dat zijn drama’s voor die gezinnen, hé.’

VRT NWS meldt dat minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) het incident veroordeelt.