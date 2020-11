Dustin Johnson neemt optie op eindzege van Masters golf , Tiger Woods stelt teleur

De 36-jarige Amerikaan Dustin Johnson heeft zaterdag in Augusta (Georgia) een stevige optie op de toernooizege genomen in het Masters golf. Na de tweede ronde moest de nummer een van de wereld de leiding nog delen met vier anderen, maar in de derde stak hij er met kop en schouders bovenuit. Johnson bracht een kaart binnen van 65, zeven onder par, en bracht zijn totaal zo op 200, zestien onder. De concurrentie volgt op vier slagen.

Met zijn 200 slagen na 54 holes evenaarde Johnson het record van zijn landgenoot Jordan Spieth. Die stond vijf jaar geleden na drie rondes ook op 200 slagen en mocht een dag later het beroemde groene jasje aantrekken.

Johnson, vorig jaar runner-up, kruidde een foutloze ronde met vijf birdies en een eagle. Hij is nu achttien holes verwijderd van een tweede major, in 2016 won hij het US Open. “Ik heb veel vertrouwen in wat ik doe”, zei Johnson. “Ik had controle over mijn spel. Ik sloeg de ballen precies naar waar ik wilde. Zondag moet ik hetzelfde doen. Ik moet nog altijd een heel goede ronde spelen als ik het Green Jacket wil aantrekken. Het is heel lastig om de greens hier te lezen, maar vooralsnog gaat dat heel goed. Ik ben heel blij met hoe ik al drie rondes aan het putten ben.”

De tweede plaats wordt gedeeld door de Zuid-Koreaan Im Sungjae, de Mexicaan Abraham Ancer en de Australiër Cameron Smith. De Noord-Ier Rory McIlroy, viervoudig majorwinnaar en voormalig nummer een van de wereld, is na een zwakke eerste ronde in 75 slagen met ronden in 66 en 67 opgeklommen naar een gedeelde tiende plaats. Hij telt acht slagen meer dan Johnson. Voor Tiger Woods zal het geen zesde Green Jacket worden. De titelverdediger zakte na een derde ronde in 72 slagen, par, naar een twintigste plaats, op elf slagen van Johnson.

Foto: AFP

Stand na de derde ronde - par 72:

1. Dustin Johnson (VSt) 200=65-70-65 -16

2. Im Sungjae (ZKo) 204=66-70-68

. Cameron Smith (Aus) 204=67-68-69

. Abraham Ancer (Mex) 204=67-68-69

5. Dylan Frittelli (ZAf) 205=65-73-67

6. Justin Thomas (VSt) 206=66-69-71

7. Sebastian Munoz (Col) 207=70-68-69

. Patrick Reed (VSt) 207=68-68-71

. Jon Rahm (Spa) 207=69-66-72

10. Rory McIlroy (NIe) 208=75-66-67

. Brooks Koepka (VSt) 208=70-69-69

. Tommy Fleetwood (Eng) 208=71-66-71

. Hideki Matsuyama (Jap) 208=68-68-72

...

20. Tiger Woods (VSt) 211=68-71-72