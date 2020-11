Al bijna duizend ziekenhuisbedden minder bezet dan op piekmoment

De piek in de ziekenhuizen lijkt achter de rug. Momenteel liggen er 6.504 coronapatiënten in de ziekenhuizen. Op het hoogtepunt waren dat er 7.489. De druk blijft wel hoog. Ook het dodentol stijgt nog altijd sterk.

In de Belgische ziekenhuizen lagen zaterdag 6.504 coronapatiënten in de ziekenhuizen, van wie er 1.423 op de dienst Intensieve Zorgen verbleven en 870 beademing nodig hadden. Op het hoogtepunt, op 3 november, werden 7.489 patiënten geteld in ziekenhuizen. De druk op de ziekenhuizen blijft echter hoog. Eerder deze week zei viroloog Marc Van Ranst nog dat 800 bezette bedden op intensieve voor covid-19 eigenlijk een bovengrens zijn. Nu moet andere zorg nog altijd wijken voor de gezondheidscrisis.

In de laatste zeven dagen kwamen gemiddeld 479 nieuwe patiënten in de ziekenhuizen, een daling van 23 procent tegenover de week ervoor.

Het dodentol neemt verder toe: 14.303 stierven al aan het coronavirus. De kaap van 14.000 werd dit weekend overschreden. In de laatste twee zeven dagen stierven gemiddeld 202 mensen per dag, een stijging van 15 procent tegenover de week ervoor.

Met het aantal besmettingen gaat het wel de goede kant op. In de laatste zeven dagen kwamen er gemiddeld 5246 besmettingen bij. Dat is 51 procent minder dan de zeven dagen daarvoor. Sinds het begin van de pandemie zijn er al meer dan een half miljoen mensen besmet het virus in ons land, 531.280 om precies te zijn.

Ook de positiviteitsratio neemt verder af. Momenteel ligt die in de laatste week gemiddeld op net geen 21 procent. Dat wil zeggen dat ongeveer een vijfde van de tests positief is. Dat is een daling van bijna zes procent tegenover de week ervoor.