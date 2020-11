Een zondag om binnen te blijven: regen en wind

Het wordt een gure zondag. Een regenzone trekt over het hele land en ook ’s avond doorkruist een buienlijn snel onze streken. Er waait een vrij krachtige wind, plaatselijk tot 90 km/uur.

Er trekt zondag een regenzone over het land: het westen komt eerst aan de beurt, gevolgd door het centrum ‘s middags en de Ardennen in de loop van de namiddag. Nadien wordt het volgens het KMI droger met enkele opklaringen, al blijft een bui mogelijk.

Het blijft nog steeds vrij zacht met maxima van 12 graden op de Ardense hoogten tot 15 of 16 graden elders. Er waait een vrij krachtige tot soms krachtige zuidenwind met rukwinden van 80 tot plaatselijk 90 km/uur. Na de doortocht van de neerslagzone draait de wind naar het zuidwesten en neemt hij tijdelijk in kracht af.

Zondagavond en tijdens het eerste deel van de nacht doorkruist een vrij actieve buienlijn snel onze streken en treft vooral het noordwesten van het land. Een donderslag is niet uitgesloten. Na die passage wordt het tijdelijk droger met enkele opklaringen, maar aan het einde van de nacht verwacht het KMI opnieuw enkele buien in het westen van het land. De minima dalen naar waarden tussen 5 graden op de Ardense hoogten en 8 of 9 graden elders.

De zuidwestenwind is matig tot vrij krachtig met rukwinden rond 70 km/uur, maar ‘s avonds en tijdens het begin van de nacht kan deze soms krachtig zijn in het noordwesten van het land met rukwinden van 80 tot 90 km/uur.

Maandag is het eerst nog vrij bewolkt met enkele buien. Tijdens de namiddag wordt het geleidelijk droger vanaf het westen met enkele opklaringen. Het wordt koeler met maxima van 7 graden op de Ardense hoogten tot 11 of 12 graden in Vlaanderen.