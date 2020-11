Duizenden Trump-aanhangers op straat in ‘Million MAGA March’

In Washington zijn duizenden Trump-aanhangers op straat gekomen om te protesteren tegen de verkiezingsuitslag. President Trump reed voorbij en zwaaide naar de betogende fans.

Nu de staat Arizona definitief naar Joe Biden is gegaan, heeft de Democratische president 306 kiesmannen achter zich - evenveel als Trump in 2016. Het kamp van Trump weigert evenwel om die uitslag te erkennen en blijft overtuigd van massale stembusfraude. Uiterst rechts had opgeroepen om dit weekend in Washington te betogen tegen de uitslag van die presidentsverkiezingen in wat de ‘Million MAGA March’ wordt genoemd, naar Trumps slogan ‘Make America Great Again’.

Vrijdag had Trump op Twitter gesuggereerd dat hij ‘zou proberen om langs te komen’ bij de betogers, die vanuit centrum Washington naar het Hooggerechtshof willen marcheren. Hij hield woord: een glimlachende president kwam traag voorbij gereden aan Freedom Plaza, op weg naar de Trump National Golf Club.

Ondanks berichten van topambtenaren die zeggen dat dit de meest ­rimpelloos verlopen verkiezingen waren sinds de Tweede Wereldoorlog, blijft president Trump volhouden dat er massaal stembusfraude werd gepleegd bij de verkiezing op 3 november. Daar is tot vandaag geen bewijs voor, en een aantal rechtszaken van het Trump-kamp werd al geklasseerd.

Duizenden Trump-stemmers komen nu op straat om steun te betuigen aan hun president. Verwacht wordt dat niet alleen de gematigde Trump-fans, maar ook uiterst rechts massaal aanwezig zal zijn op deze betoging. Onder andere Alex Jones van Infowars heeft opgeroepen om deel te nemen aan de ‘Million MAGA March’, net als groeperingen zoals de Proud Boys en QAnon.

Volgens de eerste berichten zijn er 8 à 10.000 mensen in de straten van Washington, vaak zonder mondmasker. De aangekondigde tegenbetogingen zijn er voorlopig nog niet.