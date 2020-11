Luca Brecel plaatst zich na vlotte zege voor hoofdtabel German Masters snooker

Luca Brecel (WS 32) heeft zich dankzij een 5-2 overwinning tegen de Engelsman Andrew Higginson (WS 54) geplaatst voor de hoofdtabel van het German Masters snookertoernooi (400.000 pond/444.000 euro), waarvan de voorronden plaatsvonden in het Engelse Milton Keynes.

Higginson, die nog nooit een rankingtoernooi kon winnen, pakte het openingsframe op de ultieme kleuren. Brecel antwoordde met breaks van 59 en 56, waarna hij ook frame vier won. Higginson kon met een 129 break zijn achterstand herleiden tot een frame. Brecel sloeg meteen terug met winst in het vijfde frame, waarna de Limburger zich met een 90 break verzekerde van deelname aan de eindfase, die normaal gepland staat van 27 tot en met 31 januari in het Duitse Berlijn.

Brecel schopte het in 2016 in de Tempodrom van Berlijn tot in de halve finales. Vorig jaar strandde hij in de achtste finales na 5-3 verlies tegen de latere winnaar Judd Trump.

Uitslag:

Luca Brecel (Bel/32) - Andrew Higginson (Eng/54)5-2

51-73, 78(59)-37, 59(56)-52, 64-4, 0-129(129), 68-50, 90(90)-0