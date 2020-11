Bart De Wever herkozen als voorzitter van N-VA

Bart De Wever is officieel herkozen als voorzitter van de N-VA. Hij was de enige kandidaat en haalde 96,8% van de stemmen.

In totaal werden er 19916 geldige stemmen uitgebracht. Dat zijn er 4633 meer ten opzichte van de vorige voorzittersverkiezingen: een absoluut record. ‘Het grote stemmenaantal toont aan dat onze achterban zeer geëngageerd blijft’, zegt partijsecretaris Louis Ide.

Voorzitter Bart De Wever reageert tevreden: ’Ik zal niet ontkennen dat ik verheugd ben dat onze achterban mij na al die jaren blijft steunen. Ook de massale opkomst doet deugd. Het toont aan dat onze leden zich nog steeds betrokken voelen.’

Opdat De Wever voorzitter zou kunnen blijven, moest zijn partij haar statuten aanpassen. Eerder in de herfst gaf 93 procent van de aanwezigen op een partijraad De Wever het fiat om tegen de partijstatuten in te gaan en zichzelf op te volgen. Op die manier werd toen al de facto de keuze voor een opvolger voor De Wever nog maar eens in de koelkast gestopt. (Volgens de partijstatuten is een voorzitter bij de N-VA gebonden aan het maximum van twee termijnen. Bart De Wever kreeg al drie keer eerder een uitzondering.)

In 2023, wanneer zijn zesde mandaat afloopt, zal De Wever de partij bijna twintig jaar geleid hebben. In 2004 nam Bart De Wever de fakkel over van Geert Bourgeois, die de partij in 2001 oprichtte na het uiteenvallen van de Volksunie (VU).

De Wever is wellicht de enige die zijn partij op dit ogenblik kan behoeden voor een bitse voorzittersstrijd. Als hij het gat had gelaten, had Theo Francken zich wellicht kandidaat gesteld. Maar ook het populaire Kamerlid Valerie Van Peel zou zich dan volgens verschillende bronnen in de strijd gegooid hebben. Een strijd tussen de rechterflank en gematigdere flank kan de N-VA vandaag missen als kiespijn.

Over De Wevers nieuwe mandaat kunt u hier een podcast beluisteren. Een geschreven analyse leest u hier.