Ziekenhuispersoneel krijgt aanmoedigingspremie van 985 euro

De federale regering kent nog dit jaar een uitzonderlijke aanmoedigingspremie van 985 euro toe voor het ziekenhuispersoneel. Dat heeft minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke bekendgemaakt.

De 985 euro bruto geldt voor wie voltijds werkt (van september tot en met eind november) en wordt nog voor 31 december uitbetaald. Er wordt een aangepast bedrag voorzien voor wie niet voltijds werkt.

De maatregel waarvoor de ministerraad vorige week al het licht op groen zette, kost de schatkist 200 miljoen euro.

De aanmoedigingspremie komt bovenop het akkoord met de sociale partners om structurele en duurzame investeringen in hogere lonen en betere werkomstandigheden te voorzien voor het voltallige zorgpersoneel. ‘Die aanmoedigingspremie verdienen al die mannen en vrouwen in onze ziekenhuizen voor de uitzonderlijke inspanningen die ze tijdens de tweede golf leveren’, zegt

Vandenbroucke Foto: isopix

Vandenbroucke (SP.A). ‘Niet omdat ze daar om vragen, wel omdat ze dat verdienen nu ze ons land voor de tweede keer recht houden.’

Deze tweede covid-golf vergt volgens Vandenbroucke immers ‘bovenmenselijke inzet en volledige toewijding van ons ziekenhuispersoneel’. ‘Die uitzonderlijke inspanningen moeten niet alleen erkend, maar ook aangemoedigd worden’, aldus de minister.

De regering besliste ook om de consumptiecheque uit te breiden naar het voltallige federale zorgpersoneel.

De cheques kunnen worden gebruikt tot eind 2021 uitgeven in de horeca, de sport- en cultuursector of in de detailhandel.

Tot slot werd donderdag ook het sociaal akkoord ondertekend, goed voor 600 miljoen euro, waardoor in de loop van volgend jaar structurele en duurzame investeringen concreet worden in de hele federale zorgsector: dat betekent in de eerste plaats een herwaardering van het beroep, door middel van hogere lonen en betere werkomstandigheden.