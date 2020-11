Winkelketen John Lewis staat bekend om zijn jaarlijkse ontroerende kerstreclames en ook in 2020 leveren ze eentje af. Die is dit jaar net iets anders dan anders. Het thema van dit jaar draait rond kleine, attente gebaren en is geïnspireerd door de golf van naastenliefde die opkwam door de coronacrisis: ‘We wilden een boodschap naar buiten brengen over het helpen van anderen, zonder echt te refereren aan het coronavirus’

Een boodschap die het bedrijf ook heeft doorgetrokken in het produceren van de reclame. De video is geanimeerd in verschillende stijlen, zodat er meerdere animatieteams betrokken werden bij het maken van het filmpje. Op die manier wil het bedrijf de zwaar getroffen artiesten een duwtje in de rug geven. Dit jaar is ook de eerste keer dat er geen liedje gecoverd werd. Het nummer is een origineel lied geschreven en gezonden door zangeres Celeste.