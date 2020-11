Socialistische vakbond vraagt mondmaskers in lager onderwijs

De socialistische onderwijsvakbond is voorstander van een mondmaskerplicht in het lager onderwijs. De bond vreest dat zonder die verplichting het aantal besmettingen zal stijgen.

Aan de VRT meldde de vakbond dat ze bij de virologen en de politici heeft aangedrongen op een mondmaskerplicht ook in het lager onderwijs, maar die wilden daar niet op ingaan. Volgens hen bestaat er een risico dat de mondmaskerplicht andere, belangrijkere, maatregelen zou overschaduwen, zoals het verluchten van de klaslokalen. Ook is de kans bij jonge kinderen groot dat ze het mondmasker niet op de juiste manier gaan dragen.

De CLB’s (Centrum voor Leerlingenbegeleiding) zijn tegen de mondmaskerplicht bij jonge kinderen, zo weet de VRT nog.

De druk lijkt evenwel hoger te worden. Zo heeft de gemeente Deinze onlangs duizenden mondmaskers uitgedeeld in het plaatselijk lager onderwijs. De maskers zijn er niet verplicht voorlopig, maar de gemeente raadt de jonge kinderen wel aan ze te gebruiken.

En in het Henegouwse Courcelles zijn de mondmaskers wel verplicht vanaf maandag, ook voor de jongste kinderen (niet voor de kleuters). Voor zover de redactie kon nagaan is dat de enige gemeente in ons land waar -12-jarigen op school een mondmasker moeten dragen.

Momenteel geldt in Vlaanderen een mondmaskerplicht vanaf 12 jaar op scholen. Leraren moeten altijd een mondmasker dragen tijdens het lesgeven vooraan in de klas. Een face-shield is niet verboden, maar vervangt de verplichting tot het dragen van een mondmasker niet.

Kinderen zijn even vatbaar voor het virus als iedereen, al voelen ze er minder vaak iets van. Een ander belangrijk verschil met volwassenen: als jonge kinderen (-12 jaar) besmet zijn, geven ze het virus allicht minder gemakkelijk door dan wie ouder is. Dat ligt in de lijn met wat de centra voor leerlingenbegeleiding zien: meer vastgestelde besmettingen in de tweede en derde graad van het middelbaar dan bij de jongere leerlingen.

