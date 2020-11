In Parijs werden vrijdag de aanslagen herdacht die vijf jaar geleden 130 mensen het leven kostten. Verschillende mensen, waaronder ook een afvaardiging van Franse moslimleiders, kwamen bloemen leggen: “Wij willen aantonen dat niet de islam is.” Op 13 november 2015 pleegden negen mannen een reeks aanvallen in de buurt van het Stade de France in Saint-Denis en op de terrassen van restaurants en cafés. Maar vooral in de concertzaal ­Bataclan werd een bloedbad aangericht. Imam van de Grote Moskee van Parijs Chems-eddine Hafiz benadrukt sinds de aanslag vijf jaar geleden, het islamgeweld is toegenomen: “De situatie is enkel maar verslechterd, de onthoofding van de leerkracht, de aanslag in Nice. Daarom zijn we vandaag hier, om te tonen dat we deze barbaarse daden veroordelen.”