Vier knipt omstreden uitspraak Umi Defoort uit herhaling ‘De slimste mens’

Producer en dj Umi Defoort (24) heeft de K-popfans tegen zich gekregen op sociale media. Aanleiding is zijn uitspraak in ‘De slimste mens’ over hoe die jonge mensen worden klaargestoomd tot sterren. De zender Vier heeft het omstreden fragment uit de herhaling gehaald.

‘Ik vind die gedachte achter K-pop eigenlijk heel lelijk. De K-popindustrie wordt gerund door drie labels die allemaal scholen hebben. Al die sterren worden vanaf hun negen, tien jaar opgeleid om een ster te worden. Op hun zeventiende gaan ze onder het mes, om helemaal herbouwd te worden. Allemaal. Al die leden van BTS (de grootste en bekendste K-popband, nvdr.) zaten op zo’n school en zijn kunstmatig samengezet. Die muziek wordt ook niet door hen geschreven.’

Sinds die uitspraak over Korean pop, of kortweg K-pop, in De slimste mens ter wereld, krijgt producer en dj Umi Defoort een stortvloed aan reacties van de fans van het genre. Volgens hen is hij foutief geïnformeerd. Ze houden zich dan ook niet in om hem daarop te wijzen op sociale media. De ene met een scheldtirade, de andere met hun versie van de feiten. Een van hen postte het bericht dat ze hem gestuurd heeft op Twitter.

‘Ik heb er totaal geen problemen mee dat dit je genre niet is, ieder zijn ding natuurlijk’, schrijft ze. ‘Maar het feit dat je voor nationale tv de ‘darkside van de kpop’ bovenhaalt, stoort niet alleen mij, maar heel wat andere Belgische army’s (zo noemen de fans zich, nvdr.) ook. Ten eerste, wat je vertelde over de drie labels is niet waar. Er zijn heel wat meer. Ten tweede, ze worden niet vanaf hun negende of tiende ‘gecast’, ‘geschoold’ en ‘opgeleid’. Ten derde gaan ze al zeker niet onder het mes. Dat is een no go en een van de grootste misvattingen in de industrie van mensen die er blijkbaar niet zo veel van weten. En ze worden niet zomaar kunstmatig samengezet. BTS deed auditie en had een training en voorbereiding van drie jaar voor hun debuut. Als laatste wil ik nog graag meedelen dat BTS enorm veel liedjes zelf schrijft.’

Door de stortvloed van reacties heeft zender Vier in samenspraak met Defoort besloten om het fragment uit de herhalingen van de aflevering te knippen. ‘Hij staat nog steeds achter zijn uitspraak, maar een gesprek van een paar minuten heeft te veel ophef veroorzaakt’, klinkt het bij de zender.

BTS Foto: Ben Hider/Invision/AP

De zeven leden van BTS hebben elkaar inderdaad gevonden via audities van het Zuid-Koreaanse entertainmentbedrijf Big Hit Entertainment, waar ze nu nog steeds onder contract liggen. Dat is niet zo uitzonderlijk in de popwereld over het algemeen. Denk maar aan One Direction, waarvan de leden ieder afzonderlijk auditie deden voor The X factor, maar samengezet werden als groep door Simon Cowell. Op de claims dat BTS-leden plastische chirurgie hebben ondergaan, blijven ze vaag. Enkel rapper RM gaf toe een neuscorrectie te hebben ondergaan, maar volgens Big Hit Entertainment ging dat niet om een cosmetische ingreep. Wel om een operatie om een ademhalingsprobleem te verhelpen.

Het K-popgenre – gekenmerkt door catchy deuntjes, afgemeten danspasjes en kleurrijke kleding en clips – is al een tijd aan de verovering van de Westerse muziekwereld bezig. Popsterren als Selena Gomez en Lady Gaga hebben voor hun recentste albums nog samengewerkt met Blackpink, de vrouwelijke tegenhanger van BTS.

Maar eind vorig jaar kwam het genre in een negatief daglicht te staan, nadat enkele sterren zichzelf van het leven hadden beroofd.

Daarbij kwam aan het licht dat meisjes en jongens die het in het wereldje willen maken, vanaf heel jonge leeftijd door platenmaatschappijen en managers in een keurslijf worden gestopt. Er wacht hen een intensieve dans- en zangtraining. Met wie ze uitgaan mogen ze niet kiezen, ze moeten ook een dieet volgen dat hen wordt opgelegd .