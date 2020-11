Brazilië en Uruguay winnen, maar ploegmaat van Romelu Lukaku steelt de show met de meest precieze wereldgoal ooit

In de Zuid-Amerikaanse kwalificaties voor het WK 2022 is Uruguay vrijdag met 0-3 gaan winnen in Colombia. Bij de rust stond het 0-1. Edinson Cavani (Manchester United) opende de score al in de 5e minuut. In de 54e minuut verdubbelde Luis Suarez (Atletico Madrid) de voorsprong vanop de penaltystip en in de 73e ontnam Darwin Nunez (Benfica) de Colombianen de laatste hoop.

De Colombianen beëindigden de wedstrijd in Barranquilla ook nog met tien, Yerry Mina kreeg in blessuretijd een tweede gele kaart.

Brazilië gaf vrijdagavond (zaterdag 1u30 Belgische tijd) hekkensluiter Venezuela partij. Het won zuinig met 1-0 dankzij een doelpunt van Roberto Firmino.

De Seleçao speelde zonder sterspeler Neymar. De Braziliaanse federatie meldde dat de spits van Paris Saint-Germain onvoldoende hersteld is van zijn blessure aan de adductoren. Ook dinsdag in Uruguay zal hij niet inzetbaar zijn. Neymar keert nu terug naar Parijs om daar zijn revalidatie voort te zetten.

Na twee zeges en een één nederlaag is Uruguay vierde in de stand, op gelijke hoogte van Ecuador. Brazilië gaat aan de leiding met 9 op 9. Argentinië, dat donderdag met een 1-1 gelijkspel tegen Paraguay het eerste puntenverlies leed, is met zeven punten leider. Colombia is met vier punten zesde. De top vier plaatst zich voor het WK in Qatar, de vijfde speelt een barrageduel.

Chili is momenteel pas zesde met 4 punten uit drie wedstrijden, maar het won vannacht wel met 2-0 van Peru. Met dank aan Arturo Vidal. De ploegmaat van Romelu Lukaku bij Inter scoorde beide doelpunten en vooral zijn eerste (video vanaf 0:39) was van prachtige makelij. Veel preciezer in de winkelhaak trappen, kan haast niet.