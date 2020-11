Zacht maar regenachtig

Vandaag begint met veel bewolking en regen over het noorden van het land en kans op mist in de Ardennen. Later op de dag verwacht het KMI dat het droog wordt en er geleidelijk soms brede opklaringen verschijnen, vooral na de middag.

Het blijft zeer zacht weer voor de tijd van het jaar, met maxima van 11 graden op de Ardense hoogten en 15 of 16 graden in Vlaanderen. De zuidenwind waait matig tot soms vrij krachtig.

In de nacht van zaterdag naar zondag wordt het opnieuw gedeeltelijk tot soms zwaarbewolkt, en vanaf de kuststreek valt er soms lichte regen. Het kwik zakt naar 8 graden op de Ardense hoogten en 13 graden in het westen van het land. De zuidenwind blijft matig tot soms vrij krachtig waaien.

Zondag begint de dag op de meeste plaatsen droog met opklaringen. In de Ardennen is het zwaarbewolkt en kan er nog wat lichte regen of motregen vallen. In de loop van de voormiddag begint het over het westen intens te regenen. In het centrum en het oosten komt de regen pas na de middag.

Het blijft opnieuw zeer zacht, met maxima van 15 of 16 graden in Vlaanderen en van 12 of 13 graden op de Ardense hoogten. De wind waait vrij krachtig tot soms krachtig en draait van zuid naar zuidwest achter de regenzone. Rukwinden van 70 tot 80 km/uur zijn mogelijk.