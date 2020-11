Minder ziekenhuisopnames, meer overlijdens

Terwijl het dagelijkse aantal nieuwe besmettingen en de ziekenhuisopnames in een dalende trend zitten, is dat voor de overlijdens nog niet het geval.

Het aantal overlijdens door het coronavirus in België is boven de kaap van 14.000 gestegen. Dat blijkt uit nieuwe gegevens van gezondheidsagentschap Sciensano, dat nu 14.106 overlijdens heeft geregistreerd. Vrijdagochtend stond de teller op 13.891.

Dagelijks stierven er in de week van 4 tot en met 10 november gemiddeld 201 mensen aan covid-19. Dat zijn er 20,1 procent meer dan in de week die voorafging. Ter vergelijking: in de zwaarste twee weken van de eerste piek in het voorjaar lag het gemiddelde aantal overlijdens op 271 per dag.

Een grote meerderheid van de patiënten die overlijden, zijn 75-plussers. Maar er sterven ook jongere mensen aan covid-19. Vorige week waren er in de groep van 25- tot 44-jarigen bijvoorbeeld vijf overlijdens.

In de Belgische ziekenhuizen lagen vrijdag 6.762 coronapatiënten, van wie er 1.457 op de dienst Intensieve Zorgen verbleven en 897 beademing nodig hadden. Op het hoogtepunt, op 3 november, werden 7.489 patiënten geteld in ziekenhuizen.