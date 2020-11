Asterix Avo Beveren is uitgeschakeld in de zestiende finales van de CEV Cup volleybal voor vrouwenteams. In zijn terugwedstrijd tegen het Servische Tent Obrenovac leed het vrijdag een 1-3 nederlaag. De setstanden waren 20-25, 25-23, 18-25 en 17-25. Donderdag was de heenwedstrijd al op een 0-3 nederlaag uitgedraaid. Beide partijen werden op Belgische bodem gespeeld.