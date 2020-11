De verwachting (en de hoop) van de meeste Conservatieve parlementsleden is uitgekomen: na communicatiedirecteur Lee Cain heeft ook Dominic Cummings, Johnsons ‘Brexit-brein’, Downing Street 10 verlaten. Vandaag, vrijdag, maakte hij zijn bureau leeg.

Cummings blijft dus niet tot Kerstmis, zoals hij eerst had aankondigd. Veel Tories hopen dat daarmee het gezond verstand en het meer verbindende ‘One Nation Conservatism’ opnieuw de overhand krijgen in ...