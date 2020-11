Ontbossingsvergunning Ineos alweer geschorst

De ontbossing van twee terreinen in de Antwerpse haven voor een mega-investering van het Britse chemieconcern Ineos is op de valreep tegengehouden.

De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft vrijdag besloten om de vergunning te schorsen waardoor Ineos twee grote terreinen in de Antwerpse haven kon ontbossen. Daardoor dreigt het grootste industriële investeringsproject in decennia in de haven aanzienlijke vertraging op te lopen. Ineos wil miljarden euro’s investeren in de bouw van installaties die vanaf 2023 of 2024 grondstoffen voor ­allerhande kunststoffen, waaronder plastics, zullen produceren.

Bij het Britse chemiebedrijf gaan ze ervan uit dat een defini­tieve uitspraak over de geldigheid van de ontbossingsvergunning zes maanden op zich kan laten wachten. De eerste voorzitter van de Raad voor Vergunningsbetwistingen, Eddy Storms, laat meteen verstaan dat dit een zeer optimistische inschatting is. Hij wijst erop dat de gemiddelde doorlooptijd van een zaak momenteel vijftien maanden bedraagt.

Het Britse milieujuristencollectief ClientEarth, dat mee de kar van de spoedprocedure trok, is alvast van plan om ook een definitieve vernietiging van de ontbossingsvergunning te vragen.

In sneltreinvaart

De schorsingsbeslissing van de Raad van Vergunningsbetwistingen kwam er overigens in sneltreinvaart. Het is nog maar twee weken geleden dat Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) de ontbossingsvergunning heeft toegekend. Een reeks milieu- en klimaatorganisaties vroeg eind vorige week via een spoedprocedure om het kappen van het bos voorlopig te verbieden. Vrijdag hebben ze dus al hun slag thuisgehaald. Tot grote ontgoocheling van Ineos, geeft woordvoerster Nathalie Meert toe.

De vergunning wordt geschorst omdat Ineos – op basis van een ­eerste, voorlopig en kort onderzoek – niet correct omgesprongen zou zijn met de regels rond het ­rapporteren van milieueffecten, zegt Storms. In het schorsingsarrest wordt gemeld dat de vergunning voor de aangevraagde ontbossing ‘niet voldoende globale beoordeling bevat van de milieueffecten die het totaalproject kan veroor­zaken’.

Juridische vingerwijzing

Dat was de voorbije maanden ook de terugkerende kritiek vanuit milieuhoek. Maar minister Demir zag er geen graten in. Storms stopt niet weg dat de schorsingsbeslissing gezien mag worden als een ­‘juridische vingerwijzing’.

De Raad voor Vergunnings­betwistingen moest volgens Storms overigens wel zeer snel uitspraak doen. Ze waren op de hoogte gebracht van het feit dat Ineos maandag al wou beginnen met de ontbossing.