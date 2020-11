Wereldwijd dreigt tekort aan geschikte injectiespuiten voor vaccin

Na de stormloop op beschermingsmiddelen, zoals mondmaskers, komt een nieuwe globale rush op gang: die op het materiaal dat nodig is voor de toediening van de vaccins die volop in ontwikkeling zijn.

Zo dreigt er met name een wereldwijd tekort aan geschikte injectiespuiten. Dat heeft Xavier De Cuyper, administrateur-generaal van het federale geneesmiddelenagentschap FAGG, vrijdag in de ­Kamer gezegd.

‘Een van de logistieke moeilijkheden is dat elk vaccin heel anders zal zijn’, zei De Cuyper. ‘Wij kunnen pas kennisnemen van het nodige materiaal wanneer we de technische dossiers van de verschillende vaccins voorgelegd krijgen. Voor een aantal benodigdheden dreigen tekorten.’

Dat is bijvoorbeeld het geval voor injectiespuiten van 1 milli­liter, zei De Cuyper. Het FAGG ­onderzoekt nu of er ook andere injectiespuiten gebruikt kunnen worden.

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (SP.A) weet van het probleem. ‘We zullen erop toezien dat we voldoende ­materiaal hebben voor de hele ­logistieke operatie’, antwoordde hij op een vraag van Kamerlid Kathleen Depoorter (N-VA).

Bewaren bij -80 graden

Eerder raakte ook al bekend dat de verdeling van bepaalde vaccins een logistiek huzarenstukje wordt. Zo moet het vaccin dat Pfizer begin deze week aankondigde bewaard worden bij -70 tot -80 graden Celsius. Wordt de koudeketen tijdens het transport ook maar één keer doorbroken, dan is het vaccin verloren. Het Amerikaanse bedrijf Moderna, dat zijn vaccin heeft ontwikkeld met dezelfde RNA-technologie als het Pfizervaccin, maakt zich sterk dat zijn product ‘slechts’ tot -20 graden ­gekoeld zal moeten worden.

Verschillende vaccinontwikkelaars investeren dan ook al volop in grote aantallen diepvriezers. Maar dat zal niet volstaan. Want behalve diepvriezers zullen grote hoeveelheden droogijs nodig zijn om de vaccins ter plaatse te krijgen voor er gevaccineerd kan worden. Een snelle uitbreiding van de productie zal dan ook broodnodig zijn, zegt Dieter Soens, de topman van ­IJs­fabriek Strombeek, een bedrijf gespecialiseerd in droogijs. ‘Het wordt een zeer grote uitdaging, maar het is niets onoverkomelijks.’