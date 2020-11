Pospisil ontmoet Sinner in finale ATP Sofia

De Canadees Vasek Pospisil (ATP 74) heeft zich vrijdag geplaatst voor de finale van het ATP-toernooi in het Bulgaarse Sofia (hard/325.615 euro).

Pospisil haalde het in drie sets van de Fransman Richard Gasquet (ATP 49). Na 1 uur en 52 minuten gaf het scorebord de setstanden 6-7 (6/8), 6-2 en 6-0 aan.

In de finale neemt de 30-jarige Pospisil het op tegen de 19-jarige Italiaan Jannik Sinner (ATP 44). De tiener versloeg eerder op de dag het Franse vijfde reekshoofd Adrian Mannarino (ATP 35) in twee sets: 6-3 en 7-5.

Sinner staat voor het eerst in een ATP-finale. Pospisil hoopt voor het eerst een ATP-toernooi te winnen. Hij staat voor de derde keer in een eindstrijd, na Washington in 2014 en Montpellier begin dit jaar.

