Schaatsbond schrapt WK afstanden in China

De Internationale Schaatsunie ISU heeft de WK afstanden en een wereldbeker shorttrack in Peking wegens de coronapandemie geschrapt. Beide wedstrijden waren testevents voor de Winterspelen van 2022 in de hoofdstad van China.

De WK afstanden waren voor 25-28 februari op de kalender gezet. De ISU onderzoekt de komende dagen of de WK afstanden op een andere locatie veilig kunnen worden gehouden. De wereldbeker shorttrack was voor 18-20 december voorzien en is definitief afgelast.

Mogelijk komt ijsstadion Thialf in het Nederlandse Heerenveen in beeld voor de WK afstanden. De ISU keurde vorige week het plan om een schaatsbubbel te creëren in Heerenveen goed. Om die reden zijn de EK allround en de EK sprint met een week opgeschoven naar 16 en 17 januari. In de weekenden daarna zullen er twee wereldbekerwedstrijden worden gehouden in Thialf. Daarna kunnen de schaatsers, begeleiders en officials mogelijk in Friesland blijven voor de WK afstanden.

De ISU is ook nog op zoek naar een alternatief voor de finale van de Grand Prix in het kunstrijden, die van 10 tot en met 13 december ook als testevent in Peking zou worden gehouden.