Elise Mertens stoot door naar halve finales in laatste toernooi van het seizoen

Elise Mertens (WTA 21) heeft zich vrijdag geplaatst voor de halve finales van het WTA-toernooi in het Oostenrijkse Linz (hard/202.250 dollar). De Belgische nummer één, het tweede reekshoofd in Oostenrijk, versloeg het Russische vijfde reekshoofd Veronika Kudermetova (WTA 46) in twee sets: 6-4 en 6-1 na anderhalf uur.

Om een plaats in de finale neemt Mertens het tegen een andere Russin op, het vierde reekshoofd Ekaterina Alexandrova (WTA 33). Zij was met 6-2 en 6-1 te sterk voor de Argentijnse Nadia Podoroska (WTA 48).

Mertens en Alexandrova stonden één keer eerder tegenover elkaar. Vorig jaar trok de Russin op het gras in het Nederlandse Rosmalen met 6-4 en 6-2 aan het langste eind.

Mertens is in Linz bezig aan haar laatste toernooi van dit seizoen. Ook Greet Minnen (WTA 109) stond op de hoofdtabel in Oostenrijk. Minnen verloor woensdag in de tweede ronde van de Tsjechische Barbora Krejcikova (WTA 74).