Kanaal Bannon niet geschrapt van Facebook na bedreigingen, Zuckerberg verdedigt beslissing

De voormalige adviseur van president Trump, Steve Bannon, zei in een video dat hij onder meer Anthony Fauci zou willen te onthoofden. De video stond 10 uur lang op Facebook voor die verwijderd werd. Twitter schrapte het volledige profiel van Bannon, maar Facebook volgde niet.

Twitter verwijderde het account van @WarRoomPandemic, de podcast van Bannon, wegens de verheerlijking van geweld. Youtube verwijderde de video wegens aanmoediging van geweld en schorste het account. Facebook reageerde pas na tien uur door de video te verwijderen, het account mocht wel blijven bestaan. Die beslissing verdedigde topman van Facebook Mark Zuckerberg in een vergadering met zijn medewerkers. Volgens Zuckerberg had Bannon nog niet voldoende beleidsregels verbroken om effectief geschorst te worden. ‘We hebben specifieke regels over het aantal keer dat je bepaalde regels mag overtreden, voor het account definitief gedeactiveerd wordt’, zei Zuckerberg. ‘De overtredingen van deze video komen dicht in de buurt, maar hebben nog geen grens overschreden.’ Als Bannon bijkomende overtredingen begaat, zal het account wel worden geschrapt.

In de video praatte Bannon, die voorwaardelijk vrij is uit de gevangenis op verdenking van fraude, nostalgisch over de burgeroorlog. Hij zei dat ‘na de overwinning van Trump topviroloog Anthony Fauci en FBI-baas Christopher Wray ontslagen moeten worden’. Hijzelf zou naar eigen zeggen eigenlijk graag verder gaan en ‘de hoofden van die verraders op een stok spietsen’ en buiten het Witte Huis zetten als een waarschuwing voor federale bureaucraten: ‘Je doet mee met het programma of je bent weg – tijd om te stoppen met spelletjes te spelen. Blaas het allemaal op.’

Vorige week vrijdag haalde Facebook wel een netwerk offline van pagina’s die gelinkt waren aan Bannon, en die foutieve informatie verspreidden over de Amerikaanse presidentsverkiezingen, nadat ze waren gerapporteerd door de activistengroep Avaaz.

Zuckerberg erkent Biden

Met bijna alle stemmen geteld in de Verenigde Staten is het duidelijk dat Joe Biden de volgende president wordt. Maar Donald Trump wil zich niet bij die nederlaag neerleggen. Veel buitenlandse staatshoofden hebben Biden al gefeliciteerd met zijn overwinning. Ook Zuckerberg ziet Joe Biden als de volgende president van de Verenigde Staten. Dat zei hij tijdens een conference call met medewerkers. Zuckerberg had kritiek op foute informatie verspreid door president Donald Trump.

‘Ik geloof dat de uitkomst van de verkiezingen nu duidelijk is. Joe Biden wordt onze volgende president’, zei Zuckerberg. ‘Het is belangrijk dat mensen vertrouwen hebben dat de verkiezing fundamenteel eerlijk was, en dat geldt voor de tientallen miljoenen mensen die voor Trump hebben gestemd.’

Zuckerberg zou zijn medewerkers voorts hebben gezegd dat het ‘niet helpt’ als mensen het sociale netwerk gebruiken om verwachtingen te scheppen dat de verkiezingsresultaten kunnen veranderen door hertellingen of juridische acties. Het vormt ‘een uitdaging’ als ook de president zelf zulke dingen deelt, aldus de Facebook-topman.

Eerder uitte Biden al kritiek op het platform Facebook. Vorig jaar zei hij in een interview met New York Times dat hij ‘nooit een fan is geweest’ van Facebook, en noemde hij Zuckerberg ‘een echt probleem’.