Onderzoekers hebben voor het eerst beelden gemaakt van de zeldzame inktvissoort ‘Magnapinna’ aan de Australische kust. Tijdens twee expedities in 2015 en 2017 zijn ze met een speciale onderwaterrobot zo’n 3.000 meter diep gedoken om de zeedieren te filmen. Het onderzoek werd nu pas bekendgemaakt. De soort leeft in het duistere deel van de oceaan, waardoor er nog maar weinig geweten is over het dier.