Zedendelinquent op Most Wanted-lijst opgepakt op Brussels Airport

Op de luchthaven Brusselse Airport is donderdagavond een Kosovaarse zedendelinquent opgepakt door het FAST-team van de federale politie. Het gaat om Nesat Bego, die in Luxemburg veroordeeld werd tot 5 jaar gevangenis maar op de vlucht was. Hij stond op de Most Wanted-lijst van Interpol.

De 42-jarige Bego Nesat werd in 2018 in het Groothertogdom Luxemburg veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijf jaar voor seksuele uitbuiting van minderjarigen en het maken van kinderporno. Zijn slachtoffer was een elfjarig kind. De man was niet aanwezig op zijn proces omdat hij toen al de vlucht geslagen was. Hij werd dan ook bij verstek veroordeeld. Twee weken geleden plaatste Luxemburg zijn naam en foto op de Europese Most Wanted-lijst voor zedendelinquenten. Nesat werd zo een van de meest gezochte criminelen die veroordeeld is voor seksuele misdaden.

Donderdagavond kon het FAST-team van de federale politie de man inrekenen toen hij landde met een vlucht vanuit Belgrado. Die arrestatie is het gevolg van een samenwerking tussen de Belgische, Luxemburgse en Servische politiediensten. Nesat zal nu overgeleverd worden aan het Luxemburgse gerecht.