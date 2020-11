Loslopende honden dringen binnen in Planckendael en bijten twee guanaco’s dood

Drie loslopende honden zijn vorige week dierenpark Planckendael binnengedrongen en hebben daar twee guanaco’s doodgebeten. Een derde raakte gewond. Bij de politie loopt een onderzoek naar de feiten.

Het waren de verzorgers van de guanaco’s, wilde lama’s uit Zuid-Amerika, die de twee dieren op donderdag 5 november ’s ochtends dood aantroffen. ‘De drie honden waren er toen nog’, zegt Amanda Wielemans van Planckendael. ‘De verzorgers hebben die opgevangen tot de politie toekwam. Moeilijk was dat niet: de dieren waren niet agressief naar hen toe.’ Het ging niet om wilde honden, maar om huisdieren.

Het is een raadsel hoe de honden ’s nachts of heel vroeg ’s ochtends het dierenpark binnengeraakt zijn. De politie onderzoekt dat nu, zegt Dirk Van de Sande, woordvoerder van politiezone Mechelen-Willebroek. ‘We hebben PV opgesteld en het onderzoek naar de precieze omstandigheden loopt.’

Voor de verzorgers was het een klap. ‘Natuurlijk, dat zijn dieren die ze heel graag zien en die ze al lange tijd verzorgen. Het is een heel spijtige zaak’, zegt Wielemans. Er zijn nu nog drie guanaco’s in Planckendael. ‘Een van hen werd ook gebeten door de honden en mankt een beetje, maar is aan de beterhand en loopt intussen weer buiten.’